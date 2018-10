Valencia Basket - ASVEL Villeurbanne: obligados a reaccionar

Estreno trampa el que se le presenta esta noche al Valencia Basket en la Eurocup. Los taronja están obligados a reaccionar después de las dudas exhibidas en su juego tanto en el partido de Presentación ante el Divina Seguros Joventut como, principalmente, ante el Unicaja en la primera jornada de la Liga Endesa. La responsabilidad es máxima, pero también la incertidumbre acerca de la imagen que exhibirá un equipo del que se espera mucho esta temporada.

Sobre todo su afición, que hoy llenará las gradas de La Fonteta deseosa de llevarse la primera alegría de los suyos en la cancha. La empresa, sin embargo, va a ser de todo menos sencilla. Uno por la calidad del rival y dos por las cuatro bajas que acumulan los valencianos. El infortunio en forma de lesiones continúa cebado con el Valencia Basket después de una temporada difícilmente explicable de la que el club salió muy tocado.

Tanto es así que se decidió incluso cambiar el modelo médico en la búsqueda casi desesperada de soluciones a esa 'epidemia'. Pero ni por esas. Hoy, sin ir más lejos, Jaume Ponsarnau sumará a la ausencia previsible de Rafa Martínez las de Antoine Diot, Fernando San Emeterio y Mike Tobey. Una más que hace cuatro días en el Carpena.

La ausencia del pívot norteamericano obligará, pues, a recomponer el juego interior con Bojan Dubljevic y Will Thomas en el puesto de 'cinco' –Labeyrie puede ayudar puntualmente–, y Aaron Doornekamp en la posición de ala-pívot. Además, con 'sólo' diez jugadores profesionales disponibles el técnico de Tàrrega ha incluido también en la convocatoria a los canteranos Ion Galarza y Javier Soler por si fuera necesario su concurso.

El equipo, por tanto, continúa cogido con pinzas en este arranque oficial de la competición. Y ya no hay tiempo para pruebas ni rodajes. No lo permitió el Unicaja el pasado viernes y no lo va a permitir el ASVEL Villeurbanne. Un rival físico, que seguro impondrá un ritmo alto en la pista y que, además, ha iniciado de manera impecable la temporada. Algo que le ha llevado a coliderar la liga francesa tras ganar sus tres primeros partidos ante el AS Mónado, Antibes y Gravelines-Dunkerque. Dirigido este curso por el montenegrino Zvezdan Mitrovic, tiene en Miro Bilan y David Lighty a sus dos grandes referentes en estos primeros encuentros. Además, ha incorporado a otros jugadores con experiencia al más alto nivel europeo como Mantas Kalnietis o DeMarcus Nelson. Por contra, llega a La Fonteta con la baja confirmada de Alpha Kaba y la duda de Livio Jean-Charles ausente en los últimos partidos disputados por el cuadro francés.