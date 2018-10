Al margen de la derrota y la sensaciones transmitidas por el equipo en momentos puntuales de la segunda parte, la otra mala noticia que nos dejó el encuentro ante el Real Madrid fue una nueva lesión en el Valencia Basket. La quinta que afecta al primer equipo en la presente campaña.

En este caso se trata de Louis Labeyrie, que no pudo jugar en toda la segunda parte aunque siguió el choque vestido de corto desde el banquillo. Preguntado Jaume Ponsarnau por este nuevo contratiempo, el técnico de Tàrrega informó que el ala-pívot francés fue duda "hasta el último momento" ya que el pasado jueves ya notó unas molestias en el aductor izquierdo.

"Hemos apurado hasta el calentamiento y lo ha hecho bien. Ha jugado y nos ha ayudado aportando energía, pero ha vuelto a sentir esa molestia y no estamos como para arriesgar. En principio, según las pruebas que se le hicieron, no es nada grave pero habrá que ver", confirmó Ponsarnau.

Lo que es seguro es que de cara al choque de este domingo en Murcia va a ser complicado que Labeyrie pueda estar en condiciones de recuperarse. Sobre todo porque apenas habrán transcurrido 44 horas desde esta recaída. Por tanto, un duro handicap para el juego interior del equipo que pierde a Tobey y Labeyrie, además de San Emeterio, Diot y Rafa Martínez.

