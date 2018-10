Ponsarnau: "He arriesgado y me he equivocado"

Jaume Ponsarnau no ha ocultado su enfado tras la derrota del Valencia Basket ante el Real Madrid en la segunda jornada de la Liga Endesa. Tras el encuentro disputado en La Fonteta, el nuevo entrenador 'taronja' ha comparecido ante los medios en sala de prensa y ha reconocido que ha cometido un error cambiando el quinteto que ha arrancado el tercer cuarto, en el que se han esfumado todas las posibilidades de victoria tras un parcial de 5-21.

"He arriesgado y me he equivocado. Con la inercia positiva del segundo cuarto, hemos intentado meter en el tercer cuarto a otros jugadores y no nos ha salido. Hemos entendido muy mal el tercer cuarto, donde solo hemos hecho dos faltas. Ahí ha llegado la diferencia, en no entender ese momento en el que nos estaban pasando por encima por calidad y acierto. Lo bueno es que en el cuarto periodo hemos entendido mejor el partido, hemos tenido un ataque para meternos, pero no ha podido ser. Queríamos competir 40 minutos contra el Madrid, pero solo hemos podido 30. Los otros 10 no hemos estado a la altura. Tenemos cosas que aprender y la necesidad de hacer 'reset' y ya para Murcia", ha asegurado Ponsarnau.

Sobre qué es lo que le ha faltado el equipo para poder competir en este tercer cuarto, Ponsarnau ha señalado la "focalización". "Tenemos que entender que, independientemente de las ganas de meter o el acierto, la cabeza tiene que estar atrás. Y se tienen que dar respuestas. Las nuestras eran malas y ellos lo han aprovechado bien. Al Madrid no le puedes dar pequeñas ventajas. Nuestra focalización tiene que estar sobre todo en la defensa", ha dicho el técnico 'taronja'.

Ponsarnau se ha mostrado descontento con las muchas faltas que le han pitado a Bojan Dubljevic y ha señalado que "la línea de contacto no ha sido la misma" en un equipo y en otro, especialmente cuando Dubljevic estaba siendo el mejor jugador del partido y haciendo mucho daño en ataque al Real Madrid.

Sobre la falta de victorias en Liga Endesa y la posible ansiedad de ganar, Ponsarnau ha reconocido que "es un tema que nos tiene que preocupar". "Vamos a hacerle frente con tranquilidad, pero con máxima exigencia con la actitud y el compromiso", ha dicho.

Por último, sobre su debut en La Fonteta en un partido 'grande', Ponsarnau se ha mostrado satisfecho, en parte. "La sensación es de que la propuesta de juego que queremos tener ha sido atractiva para la gente. El nivel de esfuerzo y actitud ha sido cómplice con La Fonteta. El tercer cuarto no ha satisfecho a nadie, pero vamos a trabajar para aprender cosas que no se aprenden en un día. Como la consistencia. Aprenderemos de esta", ha concluido Ponsarnau.