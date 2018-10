Rubén Burgos: "Es una lástima no poder jugar como local en La Fonteta"

—Llega el equipo con muchas ganas de empezar a competir?

—Llegamos con ganas porque estamos cumpliendo plazos y procesos de la pretemporada, y ya hemos entrado en la primera semana de competición. Estamos con ilusión, preparándonos y pienso que todos tenemos ganas de vernos competir contra todos. Contra rivales fuertes, como en estas primeras jornadas y contra otros rivales. Tenemos ganas de que empiece la Liga.

—¿Es bueno o malo empezar contra Perfumerías Avenida?

—Al final, es lo que es. El calendario es el que es y tienes que jugar contra todos. El Open Day es así y pierdes una jornada de casa contra el rival a batir, al que todo el mundo tiene ganas de ver porque recuerda los duelos con el Ros Casares y en el que La Fonteta nos hubiera ayudado mucho. El formato es este, las primeras jornadas son muy duras, pero pienso que el equipo está concienciado y todos lo tenemos claro. Esa es la clave, que todos sabemos que es un inicio duro, exigente, y vamos a tratar de ser competitivos desde el primer momento.

—¿Acusará el Perfumerías Avenida el cansancio de haber jugado la Supercopa entre semana?

—Hay muchos aspectos en este inicio de temporada que condicionan a todos los equipos. A los que tienen jugadoras mundialistas, les ha condicionado que no han tenido a estas jugadoras para preparar la pretemporada, pero también estas han llegado a un nivel de ritmo y de forma muy superior al resto. El bajón llegará más tarde, pero no ahora al inicio. Así que pienso que este partido, para una plantilla tan larga e importante, no creo que perjudique. Seguramente, les ayude para estar más conjuntadas, para prepararse más, a verse en situaciones reales de juego, y no pienso ver a un Perfumerías Avenida flojo y dubitativo. Lo esperamos al cien por cien y así nos estamos preparando.

—Lástima no poder jugar este partido en La Fonteta. ¿Verdad?

—Es una lástima no jugar en casa porque la gente hubiera comenzado la temporada como un tiro y super enchufada. Pero bueno, también el formato Open Day es muy atractivo para la promoción de la Liga y del baloncesto femenino. En una jornada, puedes ver a todos los equipos y la cobertura mediática es más sencilla.

—¿Cómo llega el equipo al inicio de la competición oficial?

—Está claro que nos gustaría tener a todo el equipo y la lesión de Marina ha sido la gran lástima de la pretemporada. Es una lesión importante, pero una baja que estamos intentando cubrir con otras jugadoras, ya que el equipo tenía polivalencia. Al equipo lo veo empezando a ser un equipo. La pretemporada nos ha servido para trabajar cosas técnicas, tácticas, y para comenzar a conjuntarnos en la pista. Pienso que somos un buen grupo humano, que esta plantilla que queríamos comienza a transformarse en un equipo en la cancha, donde todo el esfuerzo ha de ser compartido.

—¿Por qué no se fichó y cómo piensa reemplazar a Marina Lizarazu?

—Decidimos no fichar para reemplazar a Marina porque la confección de la plantilla iba en esa idea. Con jugadoras que podían cubrir dos posiciones. En este caso, en la posición de base, Esther Díaz y María Betancourt, bases-escoltas, ya lo hicieron la temporada pasada. Están haciéndolo también durante la pretemporada y ayudando a Anna Gómez en esa posición. La misma Jori Davis también podría jugar algunos minutos de base. A lo largo de la competición, según nos veamos contra cada rival y en la pista, iremos viendo cómo ir tapando estas situaciones que irán apareciendo. En este caso, ha sido con Marina, y la hemos cubierto con otras jugadoras y ahí estamos. Eso hace crecer al equipo. Si hay una adversidad, el agujero lo tapamos entre todos.

—¿Es esa es la filosofía que quiere implantar? ¿La del equipo por encima de las individualidades?

—Exacto. Pienso que, ni siquiera las plantillas con las mejores individualidades, se pueden permitir no ser un equipo en la pista. Mucho menos nosotros, que llevamos en la camiseta el lema ´Cultura del Esfuerzo´. Ese esfuerzo debe ser colectivo y compartido por todos. Si queremos ser un equipo difícil de ganar, que crezca desde la defensa, ha de ser siempre en conjunto, donde la falta de una o la ayuda de otra la tapemos entre todas; y que en ataque seamos un equipo que comparta el balón y no tengamos dependencia en la anotación, en la dirección o en cualquier aspecto del juego, de una sola jugadora. Todo debe ser compartido a ambos lados de la cancha.

—¿Tienen poco que perder ante el Perfumerías Avenida?

—Partimos de la idea de crecer cada día y que después de cada entrenamiento seamos mejores que el día anterior, y que después de cada partido, independientemente del resultado, el equipo salga reforzado y sepa qué cosas ha hecho bien y qué cosas debe mejorar. Con esta idea vamos al Open Day, pensando que cada día del primer mes de competición es muy duro, pero ya sabiéndolo, pues tratando de mejorar y de ser más competitivas en el día a día.

—Las sensaciones de la pretemporada han sido muy positivas...

—La pretemporada es pretemporada y los partidos te sirven para testear tu trabajo diario. Está claro que hemos tenido resultados muy positivos en las dos primeras dos semanas. Después, el partido contra Girona sabíamos que era muy duro y nos dimos cuenta de que los dos equipos top de la Liga, como son Perfumerías Avenida y Girona, te exigen mucho los 40 minutos. Son partidos que se hacen largos, pero en los que has de competir pensando en tratar de imponer lo que tú buscas, que es un juego de ritmo, colectivo y de intensidad. Nos ha servido para conocer lo que tenemos y no nos ha sorprendido con respecto a lo que esperábamos de esta plantilla. Tratar de conseguir ser un equipo, que es en lo que estamos más contentos, en que nos hemos conjuntando y la plantilla empieza a ser un equipo en la pista, es lo mejor que hemos sacado de la pretemporada.

—La salud de sus jugadoras será clave para poder implantar el estilo de juego que pretende...

—Exacto. Queremos rotar, mantener un ritmo alto, tener dos jugadoras por posición donde la responsabilidad sea siempre compartida y para ello necesitamos estar al cien por cien física y mentalmente cada jornada. Para eso trabajamos en el día a día.

—¿Huele este equipo a acabar en la parte alta de la tabla?

—Querríamos oler, pero para eso debe empezar la temporada. No dejamos de ser un equipo y un entrenador que debutan en la categoría y queremos ver dónde nos va colocando la competición desde el día a día. Si tenemos una muy buena exigencia diaria en cada entrenamiento, seguro que también vamos a hacerlo en los partidos y a ver si más adelante podemos hablar de zonas de la tabla y de posibles retos