Épica victoria del Valencia Basket ante Monbus Obradoiro

No apto para cardíacos. Así ha sido el partido entre Monbus Obradoiro y Valencia Basket, que se ha saldado con victoria 'taronja' sobre la bocina gracias a un espectacular triple de Sam Van Rossom. Antes, el conjunto gallego había dominado al valenciano en buena parte del encuentro, pero unos minutos finales estelares de Will Thomas y el acierto de Van Rossom en el momento de la verdad han dado al Valencia Basket su tercer triunfo a domicilio esta semana.

No empezó muy bien el partido para el Valencia Basket, especialmente en defensa. El Monbus Obradoiro arrancaba con buenos porcentajes en el tiro exterior y conseguía una primera ventaja (17-13) cuando apenas se habían cumplido cinco minutos. Muchos puntos en contra, que obligaron a Jaume Ponsarnau a parar el partido. Con buen resultado, pues de la mano de Matt Thomas (5 puntos y 1 asistencia), el cuadro 'taronja' conseguía marcharse por delante en el marcador al final del primer periodo (19-23).

La inercia positiva se mantenía en el inicio del segundo cuarto y la ventaja aumentaba hasta los 9 puntos (21-30). En este momento se producía una de las buenas noticias del partido, el debut en partido oficial de Fernando San Emeterio esta temporada. El cántabro ya está recuperado de sus molestias en la rodilla y es uno más en la rotación de Jaume Ponsarnau, aunque evidentemente todavía debe coger el ritmo de partido tras más de un mes parado. Cuando parecía que el Valencia Basket podía empezar a decantar el partido a su favor, el Monbus Obradoiro ha reaccionado y ha vuelto a igualar las cosas (30-30). Los Thomas (Will y Matt) eran los más enchufados en el ataque 'taronja' (8 puntos cada uno al descanso), pero aún así un triple rocambolesco sobre la bocina de Vasileiadis le permitía al Monbus Obradoiro irse a vestuarios con ventaja (40-37).

Parecían solucionados los problemas defensivos tras el primer cuarto, pero en el tercer periodo el Monbus Obradoiro volvió a encontrar demasiadas facilidades en la retaguardia 'taronja'. Producto de esta falta de contundencia atrás, los gallegos consiguieron distanciarse en el marcador por encima de los diez puntos (64-52) gracias a un parcial de 17-4 liderado por Kostas Vasileiadis. Eran los peores momentos del partido para el Valencia Basket, que ha conseguido agarrarse al mismo gracias a varias acciones de tiros libres. Al final del periodo, ventaja local (68-61), pero el partido todavía por decidir.

Y tanto que estaba por decidir. El Valencia Basket conseguía un parcial favorable para arrancar el cuarto y el choque llegaba al final igualado, aunque siempre con Monbus Obradoiro por delante. Los dos últimos minutos fueron de auténtico infarto. Los gallegos ganaban de cuatro, cuando Jaume Ponsarnau decidió apostar por una estrategia clara. Balones a Will Thomas. Tres aclarados seguidos para que se la jugara el de Baltimore y seis puntos sin respuesta del Obradoiro para poner en ventaja al Valencia Basket 76-78 a falta de menos de 20 segundos. Ahí, Ponsarnau decidió hacer falta, Pozas falló dos tiros libres, pero Singler cogía el rebote y anotaba fácil para empatar el partido. Quedaban menos de diez segundos. ¿La estrategia? Clara. Balones a Will Thomas otra vez. ¿La defensa? También clara. Todos cerrándose para impedir que Will lanzara, lo que provocó un pase a un Van Rossom solo en la línea de tres, que no fallaría para sentenciar la victoria sobre la bocina. Partido de desfibriladores, pero con final feliz para un Valencia Basket que aún tiene que mejorar, especialmente en defensa, pero que suma su segunda victoria en Liga Endesa.