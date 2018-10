Anna Gómez y María Pina, un rápido reencuentro en Gernika

Poco tiempo ha tenido que pasar para volver a pisar el que fue su parqué la temporada pasada. Anna Gómez y María Pina, jugadoras del Valencia Basket Femenino, vuelven al Maloste en el partido de la segunda jornada de la Liga Dia de este miércoles a las 20:00 horas, donde jugaron como locales una y dos temporadas respectivamente.

Para ambas será un encuentro especial. "Va a ser especial porque hay mucha gente que tengo ganas de ver. He estado dos años allí contenta y feliz, he estrechado muchos lazos, sobre todo niñas que entrenaba allí. Tenemos ganas de poder ir y llevarnos la victoria" decía María Pina. Anna Gómez la secundaba. "Es un club genial, un club muy familiar. He estado un año encantada allí y va a ser especial" comentaba.

La alero de Benetússer valoraba además los cambios en el rival. "Han cambiado mucho, aunque la forma de jugar de Mario sea la misma. Es un equipo defensivo, juegan como nosotras, muy abiertas, en los partidos que hemos visto suelen ir a morder y creo que van a seguir en esa línea. Tienen jugadoras muy talentosas difíciles de defender pero creo que con nuestro trabajo de equipo podremos ayudarnos para hacerlo" analizaba.

Se trata de una cancha complicada, y Anna Gómez lo sabe. "Es una pista complicada y un partido complicado. Tenemos que pensar que no vamos a ganar en el minuto 1, sino que tendremos que trabajar mucho por ser una pista complicada en la que nos van a exigir al máximo" pronosticaba.

Dos jugadoras con experiencia en la competición que saben a la perfección de la dificultad de esta segunda jornada, en la que Valencia Basket buscará su primera victoria.