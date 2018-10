Las claves de Ponsarnau para vencer al Partizan

Las tres victorias consecutivas a domicilio han aumentado la autoestima y la confianza del equipo, pero Jaume Ponsarnau avisa del peligro del Partizan de Belgrado y da las claves para que el Valencia Basket, pueda mantener su racha de victorias. "Es un equipo con mucha historia y tradición en Europa, que tiene también su historia, un equilibrio muy importante en tres jóvenes y expertos".

"Tiene mucha fuerza y muy buen físico. Juegan a partir de la capacidad de sus exteriores de ir hacia adentro y equilibrio en la pintura. Vamos a tener que defender muy bien su juego de penetración e ir controlando colectivamente la inspiración de los jugadores que vayan a apareciendo".

Respecto a las tres victorias seguidas, destaca que "suponen una confianza a un valor que tiene el equipo, que es su mentalidad. Por haberlas conseguido fuera de casa, contra buenos equipos y contra equipos que han jugado bien contra nosotros. Nos carga autoconfianza en la mochila para creer en nosotros".

"Hemos sido hábiles para cerrar los partidos y ganarlos agarrándonos a las cosas que nos habían ido bien durante los partidos y al talento y calidad de los jugadores que tenemos", dijo el técnico, que reconoció que la última, lograda en la pista del Monbus Obradoiro con un triple sobre la bocina, tiene un valor añadido.

"El baloncesto es un deporte precioso en todo pero estas de último segundo es aún más bonito. Fue una reacción de un grupo de jugadores que hacen las cosas para ganar, y ganar en la última décima hace que parezca que hay un plus más", admitió.

Ponsarnau se mostró satisfecho por volver a jugar en casa tras tres partidos como visitante por evitar viajes y poder racionalizar horarios pero sobre todo por conseguir poco a poco vaciar la enfermería y alargar la rotación que es lo que cree que más les puede ayudar.

El técnico valoró también la destitución de Agustí Julbe como entrenador del Montakit Fuenlabrada y dijo que "este negocio" es "así de cruel".

"Al final un entrenador que creo que es muy bueno, que estaba haciendo las cosas de la mejor manera posible, con un calendario muy difícil, se han valorado los resultados y no la capacidad de crecer que podía tener el equipo. A mí me echaron, y es un valor que tengo, sé lo que es cómo se tiene que llevar y lo he querido aprovechar para ser mejor entrenador y seguro que Agustí lo hará".