El Valencia Basket busca la primera victoria en Gernika

El Valencia Basket afronta hoy (20:00 a través del canal FEB) su 'primer' partido de la temporada como visitante, tras la disputa del Open Day en Torrejón, ante un Lointek Gernika que no podía haber comenzado mejor la competición tras ganar por paliza al Snatt's Sant Adriá (42-77).

Será un partido de reencuentros, pues poco tiempo ha tenido que pasar para que dos jugadoras taronja vuelvan a pisar el que fue su parqué la temporada pasada. Anna Gómez y María Pina vuelven al Maloste, donde jugaron como locales una y dos temporadas respectivamente. "Va a ser especial porque hay mucha gente que tengo ganas de ver. He estado dos años allí contenta y feliz, he estrechado muchos lazos, sobre todo niñas que entrenaba allí. Tenemos ganas de poder ir y llevarnos la victoria" decía María Pina. Anna Gómez la secundaba. «Es un club genial, un club muy familiar. He estado un año encantada allí y va a ser especial", comentaba.



La gran fiesta del basket

Este domingo, La Fonteta se prepara para vivir un día histórico, el primero en el que sus dos primeros equipos jueguen en casa en la misma jornada. Primero las chicas, ante el Spart Citylift Girona a las 13:00, y luego los chicos frente al Barcelona a las 19:15. Por eso, La Fonteta ofrece a sus aficionados ver los dos partidos, y entre medias comer en L'Alqueria y ver los partidos de las 17:00. Sin duda, un gran plan para los amantes del basket.