¿Qué es lo que está pasando con Antoine Diot?

Con dos partidos consecutivos en casa y sin viajes, Jaume Ponsarnau ha contado por fin del descanso que pedía para que la plantilla afrontara en mejores condiciones un gran partido como el de este domingo ante el FC Barcelona, pero aunque gana en este aspecto, no llegará a tiempo de recuperar a ningún otro jugador, ya que no podrá contar con Joan Sastre y la vuelta de Diot se ha vuelto a posponer a pesar de cumplirse las tres semanas previstas tras su última lesión.

El francés, de hecho, no tiene fecha de regreso prevista en estos momentos debido a nuevas lesiones que no le dejan abandonar el calvario de más de un año alejado de las pistas. El propio Jaume Ponsarnau asume que tendrá que seguir sin contar con él por un tiempo y pide paciencia con su recuperación. «Con Antoine nos hemos tenido que replantear el plan y el proceso pero no porque no fuera bien su recuperación, sino porque ha sufrido otras muchas pequeñas lesiones. Los plazos se estaban cumpliendo, pero por experiencia, sabemos que hay que ser pacientes, esperar y darle más tiempo. Tiene que volver en un buen tono para aguantar la exigencia física de este deporte».

Menos inquietud despierta el estado físico de Joan Sastre, aunque en el caso del mallorquín, tampoco llega a tiempo de estar en este partido debido al cuadro de lumbalgia aguda que se le detectó tras el partido de Eurocup ante el Turk Telekom Ankara y por el cual había una primera previsión de siete días de recuperación. «Joan aún está en proceso de evolución de su lesión en la espalda y la cosa no ha ido muy bien, pero lo importante es que pronto vea la luz, no si podrá estar en un partido o no».

Centrado ya en el partido contra el Barcelona, el técnico catalán no dudó en destacar el papel que puede jugar la afición para ser los primeros en derrotar al líder de la Liga Endesa. «Necesitamos a La Fonteta, nos gusta jugar con nuestra gente y para nuestra gente. Hay que conseguir ese punto de complicidad que se logra haciendo las cosas bien».

Respecto a cuestiones deportivas, el técnico del Valencia Basket tiene claro cuáles son las virtudes del rival y qué es lo que ha de hacer su equipo para contrarrestarlas. «Viene uno de los mejores equipos de la Liga Endesa, un equipo con un impacto físico enorme en sus partidos. Son muy grandes y juegan y defienden para aprovechar este tamaño que tienen. Para jugar contra el Barça tenemos que ser inteligentes en nuestro juego de ataque y ser dinámicos, tener ritmo y encontrar una movilidad que dificulte a jugadores de su tamaño estar donde quieren. En defensa necesitamos estar muy bien contra todos estos juegos que tienen de entrada y de continuidad y que todo esto aporte la posibilidad de continuar en ritmo a partir de la defensa. Todos sus jugadores pueden ser importantes y espero que los vayan apareciendo encuentren buena respuesta de nuestra defensa. Estamos preparados para un Barça que a momentos sea muy bueno y en ese momento en el que ellos parecen imbatibles, hemos de tener un plan y saber cómo jugar, sufrir ese momento y aprovechar esos momentos en los que ellos tengan esas inconsistencias lógicas para tratar de encontrar nuestro buen momento».