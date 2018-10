Un ´extaronja´ anuncia su retirada en medio del Valencia Basket-Barça en La Fonteta

Extraño caso el de James Augustine. El ex del Valencia Basket en la temporada 2010/11 se encontraba sin equipo después de jugar la temporada pasada con Unicaja y ser, por ejemplo, el mejor reboteador de la Euroliga. Todo apuntaba a la falta de ofertas del nivel económico que Augustine buscaba, pero este domingo ha confirmado que no, que se ha retirado del baloncesto. Y lo ha hecho en medio del Valencia Basket-FC Barcelona Lassa, al que había acudido como espectador. Con Joel Freeland, otro ex de Unicaja, a su lado, Augustine ha confirmado ante las cámaras de televisión de Movistar+ que es ya un jugador retirado.





"Estoy disfrutando la vida tras el baloncesto". James Augustine confirma su retirada. #LigaEndesa pic.twitter.com/OChD10hxyu — Basket en Movistar+ (@MovistarBasket) 21 de octubre de 2018

", dijo Augustine. "¿Hablamos de una retirada?", le repreguntó la entrevistadora. "Sí, yo creo que sí", respondió Augustine, que a sus 34 años parece que ha dicho adiós al baloncesto de forma definitiva. Augustine se encontraba en La Fonteta viendo el Valencia Basket-FC Barcelona Lassa junto a su pareja, que es valenciana, y a su excompañero y amigo Joel Freeland. Antes de confirmar su retirada públicamente, saludó al director deportivo taronja, Chechu Mulero.