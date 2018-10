Ponsarnau: "Ha sido nuestro mejor partido en defensa"

Jaume Ponsarnau ha comparecido en sala de prensa tras la derrota del Valencia Basket frente al Barcelona Lassa, en la quinta jornada de la Liga Endesa. El entrenador 'taronja' se ha mostrado contento con el juego de su equipo durante tres cuartos y ha reconocido que el rebote ofensivo del Barcelona, especialmente en el segundo periodo, ha sido la clave de la derrota final. Ponsarnau ha descartado que la plantilla esté pasando por un mal momento físico y ha defendido tanto a Sergi García, que no ha jugado un solo minuto, y a Sam Van Rossom, que no ha tenido su mejor partido. Estas han sido sus frases más destacadas:



VALORACIÓN INICIAL



"Hemos empezado el partido inferiores de tono respecto a ellos y eso nos ha afectado al ataque. No estábamos pudiendo jugar. Hemos vivido ese momento bien, incluso no he pedido tiempo muerto para que reaccionáramos. Confiaba en que encontraríamos la forma de reconducirlo y lo hemos hecho, ganando el primer cuarto. El segundo cuarto ha sido decisivo. El único que hemos perdido, porque han conseguido 13 puntos de rebote ofensivo, de los 21 que hemos encajado. Lo que nos ha condicionado es que ha sido después de buenas defensas, que nos ha faltado estar en el sitio adecuado para el rebote. Hemos empezado mejor el tercer cuarto, entendiendo que podíamos remontar, lo hemos hecho, pero nos han penalizado con mucho triple al final de posesión después de buenas defensas. Han tenido jugadores muy acertados. Lo hemos intentado, hemos remado contra su acierto, jugando de una manera que pudiéramos hacer frente a su tamaño. Hemos jugado bien, y a ratos no tan bien. Su defensa nos ha condicionado. Hemos encontrado el acierto de Matt, pero no el de otros jugadores que necesitábamos. El partido demuestra que hemos mejorado, pero no me voy contento porque nos dedicamos a esto para ganar partidos".



DERROTA POR DETALLES



"Del día del Madrid, estoy satisfecho de 30 minutos. Pero esos 10 minutos nos superaron absolutamente. Hoy hemos jugado mejor. Especialmente hemos defendido mejor. Ha sido nuestro mejor partido en defensa. Nos han faltado los 15 puntos de segundas opciones que hemos concedido. Y quizá atacar algo mejor para no darles el ritmo del partido".



¿HAY UN BAJÓN FÍSICO?



"Parece que puede ser, pero yo creo que no. Nos falta saber jugar esos momentos al final de las posesiones defensivas. Llegas del gozo de haber hecho un buen trabajo en defensa, pero hay que seguir hasta el último punteo del rebote. Esto tenemos que trabajarlo y estoy convencido que lo haremos mejor. Tenemos energía de sobra".



MATT THOMAS



"Lo primero es que ha estado también muy bien en defensa, salvo un par de desaciertos. En ataque, tiene un talento para el tiro buenísimo. A raíz de ganar confianza, ha hecho incluso más cosas como penetrar a canasta. Unos días saldrá y otros no. Debemos evitar que le pueda la ansiedad porque falle tiros y que mantenga el nivel defensivo".



SERGI GARCÍA SIN MINUTOS



"Ha sido totalmente una decisión técnica. Sergi se ha merecido jugar 40 minutos, pero tengo 12 jugadores que se han merecido jugar 40 minutos. A Sam le ha costado entrar en el partido y Guillem estaba haciendo un partidazo. Los escoltas también, por eso no ha aparecido el momento de Sergi".



MARCADOR ENGAÑOSO AL FINAL



"Creo que ha habido últimas defensas con mucho tiro libre a su favor. Muy fácil además. De no ser así, el marcador no hubiese sido engañoso. Si Blazic no mete el tiro libre teníamos un tiempo muerto para ir a la prórroga. Hemos ganado tres cuartos del partido, pero hemos perdido uno de mucho".



¿VAN ROSSOM EN CRISIS?

"De verdad que no. Contra el Partizan fue el base que mejor encontró el 'feeling' del equipo. Hoy es cierto que ha tenido dificultad para entrar, pero porque no tenía acierto y eso es importante para él. Estoy muy contento con su trabajo, que es muy importante para el equipo en lo que se ve y en lo que no se ve".