Rubén Burgos: "Estamos aún en construcción"

El entrenador del Valencia Basket, Rubén Burgos, analizó en rueda de prensa el encuentro de su equipo ante el SPAR Citylift Girona. Partido que era el estreno de las taronja en La Fonteta y que supuso la tercera derrota en la Liga DIA después de tres jornadas. Estas fueron sus impresiones a la conclusión del choque:



Valoración del partido

"Hemos encontrado el Girona que esperábamos. Han estado muy acertadas fruto también de nuestro cansancio físico y mental, y además hemos tenido la lesión de Tamara Abalde. El Girona nos ha castigado muy bien, y eso les ha dado aún más confianza en su plan de partido. Lo hemos intentado, pero hemos topado contra un muro de acierto rival y rebote ofensivo"



Problemas defensivos

"Hoy nuestra defensa ha estado menos consistente, tanto a nivel colectivo como individual. Tenemos que mejorar como equipo para que nuestra afición se sienta más identificada, aunque no tengo nada que reprochar a mis jugadoras"



Semana especial

"No creo que debamos hacer reset y empezar a enfocar ahora, estamos enfocados desde el día uno. Tenemos que competir dando nuestro cien por cien,y así siempre, no hay que darle un tratamiento diferente a esta semana que a las otras. Con esto, algunos días nos dará para ganar y otros no"



Rendimiento de los fichajes

"Esta vez hemos tenido algo más de acierto exterior. Ahí la entrega de María Pina es un ejemplo para todos, y para mí el primero. El equipo debe ser más decisivo en el tiro, pero eso debe venir del juego. Seguro que lo encontraremos con trabajo, estamos aún en construcción. Haye que verlo todo dentro de una dinámica de equipo"



Calendario complicado deportiva y anímicamente

"La moral nos la tiene que dar dejarnos el cien por cien en la pista. El trabajo de todos es lo que hace que la moral esté intacta. Tenemos que seguir, la competición es muy larga y veremos después a qué objetivos podemos aspirar. No nos preocupa el calendario, es el que es"