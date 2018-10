El Valencia Basket se congela en San Petersburgo

Contundente derrota del Valencia Basket en San Petersburgo. No ya por la diferencia en el marcador (104-93), sino por los más de 100 puntos anotados por un equipo ruso que, salvo en el primer cuarto, superó por bastante a una defensa 'taronja' de nuevo en entre dicho. Las tres victorias previas daban margen al equipo en Eurocup, pero el liderato del grupo C cae ahora a manos del Zenit de San Petersburgo.

El encuentro comenzó con gran acierto ofensivo por parte del Valencia Basket, que en cuatro minutos consiguió un más que interesante parcial de arranque 2-10. Los rusos despertaron, como no podía ser de otra forma, e igualaron el marcador (9-10), pero nunca se llegaron a poner por delante. El acierto, especialmente en el lanzamiento exterior, continuaba para los de Jaume Ponsarnau, que con tres triples casi consecutivos (dos de ellos de Sergi García) volvían a abrir una pequeña brecha con la que se llegaba al final del primer periodo (19-25).

El inicio de los segundos diez minutos fue bueno también para los 'taronja' y, tras un triple a tabla de Dubljevic y una canasta de dos de Abalde, llegaba la primera ventaja de diez puntos (22-32). Sin embargo, de nuevo iba a reaccionar el Zenit, bajo la dirección del exNBA Brandon Jennings, obligando a Jaume Ponsarnau a pedir un tiempo muerto tras un parcial de 7-0 (29-32). Tiempo muerto que no funcionó, pues las luces en ataque se le apagaron al Valencia Basket y se le encendieron a Brandon Jennings, que lideró de nuevo un parcial de 11-2 para poner al Zenit por primera vez por delante en el marcador y obligar de nuevo al técnico 'taronja' a parar el partido con 40-34 en el electrónico. La caída libre no cesó con este segundo tiempo muerto y al descanso, tras un parcial de 27-7, el Valencia Basket estaba obligado a reaccionar si no quería perder el liderato de su grupo en San Petersburgo (49-39).

El paso por vestuarios no enfrió al equipo ruso. Al contrario. Rápidamente, la renta local seguía aumentando gracias al acierto en el tiro exterior (9 de 12 triples anotados) hasta llegar a la máxima de 15 puntos (57-42). Tocaba reaccionar ya o el partido se le iba al Valencia Basket. Lo hizo el equipo 'taronja', apretando algo más atrás, forzando malos tiros del Zenit y recuperando la confianza ofensiva del inicio del partido. Al final del tercer cuarto, Sam Van Rossom asumió galones y consiguió que la diferencia en el marcador bajara de nuevo de los diez puntos (74-65).

Por momentos, parecía que se podía culminar la remontada. San Emeterio jugó sus mejores minutos de la temporada en el último cuarto y el Valencia Basket llegó a tener posesión para igualar o ponerse por delante en el marcador (80-78). Pero una pérdida tonta le dio un 2+1 al Zenit, que recuperó la confianza y terminó llevándose la victoria por 104-93, apoyado en un espectacular 14 de 24 en triples. Mal partido del Valencia Basket, que se vio superado por el arsenal ofensivo de un Zenit de San Petersburgo que se coloca como líder del grupo C de la Eurocup.