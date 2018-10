Bojan Dubljevic es el MVP de la Jornada 6 de la ACB

El pívot de Valencia Basket Bojan Dubljevic ha sido elegido Jugador de la Jornada 6 de la Liga Endesa tras ser el jugador más destacado en la victoria en La Fonteta ante Montakit Fuenlabrada (86-67) llegando hasta los 34 créditos de valoración. Es la primera ocasión de la actual temporada en la que Dubljevic es elegido como el MVP de la semana, la sexta vez en la que el pívot montenegrino recibe este reconocimiento desde que llegase al Valencia Basket en la temporada 2012-13.

El pívot montenegrino acabó el partido con 21 puntos con un gran porcentaje de acierto (2/3 en tiros de dos, 4/5 en triples y 5/6 en tiros libres), a los que añadió diez rebotes, una asistencia, tres recuperaciones y cinco faltas recibidas para acabar con 34 en su valoración. Con el pívot en pista, el Valencia Basket tuvo un parcial positivo de +13. Es la quinta vez que Dubljevic consigue superar la treintena de valoración en un partido de la Liga Endesa.

El jugador taronja declaró tras conocer esta designación que "ha sido una victoria importante para nosotros, necesitábamos ganar en casa y seguir dando pasos adelante. Hoy me he encontrado bien en el tiro, he podido ayudar al equipo con mis puntos. Pero mañana puede ser cualquiera de mis compañeros. Es importante que vayamos consiguiendo victorias mientras vamos creciendo como equipo".