Tremenda bronca de Will Thomas a un compañero: "Eres un puto egoísta"

Terrible bronca de Will Thomas a uno de sus compañeros durante el encuentro ante el Montakit Fuenlabrada en uno de los tiempos muertos solicitados por Jaume Ponsarnau. El ala-pívot de Baltimore la emprende a gritos en el banquillo del Valencia Basket hasta el punto de que el propio técnico taronja, sorprendido por la exagerada reacción de su jugador, se ve obligado a darle varias palmaditas en la rodilla para intentar calmarle al tiempo que le interpela "ehhhhh Will, Willl".



"No me miras antes de tirar. No seas así de egoísta. No me miras antes de tirar. Eres un puto egoísta. Estamos intentando hacer algo especial aquí y tú estás siendo egoísta", gritó Will Thomas muy alterado en el banquillo, para concluir con un "¡Joder, egoísta!"





Al menos hasta que se cortó la grabación porque la bronca parece que aún continuaba. Sin embargo, la escena era tan llamativa e incómoda que, como se puede apreciar en las imágenes, uno de los entrenadores del cuerpo técnico del Valencia Basket se cruza desde la otra parte para ponerse justo delante de la cámara y evitar así que ésta siga grabando el monumental enfado de Will Thomas.