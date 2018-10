Así explica Will Thomas su monumental cabreo

Will Thomas habló sobre su polémica bronca.

Will Thomas, jugador del Valencia Basket, dio este lunes la cara ante los medios después de protagonizar una agría polémica durante uno de los tiempos muertos del encuentro ante el Montakit Fuenlabrada. El ala-pívot de Baltimore abroncó de muy malas maneras a uno de sus compañeros al que incluso llamó "puto egoísta". Estas fueron sus explicaciones en las que, lejos de pedir disculpas, se reafirmó en sus palabras aunque lamentó las formas empleadas:



Egoísmo puntual en el equipo

"Fue solo un momento en el que alguien estaba siendo egoísta. No es lo que somos. Si queremos ser un equipo exitoso, una organización exitosa, nadie puede ser egoísta. Nadie en la organización ni en el equipo puede ser egoísta y solo pensar en ellos mismos. Esto va sobre el equipo. Ganamos como equipo y perdemos como equipo, no hay individualidades. Esa era mi opinión cuando pasó eso. No fue la manera más adecuada de manejarlo pero creo que desde fuera la gente entendió lo que estaba pasando dentro del equipo".



Ambiente en el vestuario

"Creo que hay un buen ambiente en el equipo. No hay problemas entre los jugadores o técnicos ni nada por el estilo. Fue solo ese momento en el que alguien decide pensar solo en sí mismo. Eso no puede tener cabida en el equipo. Si el entrenador lo permite puede ser un problema real para el equipo, porque todo el mundo pensará que puede hacerlo. Quiero aclarar que fue una cosa excepcional y que no tiene lugar en este equipo"

