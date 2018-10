La versión de Ponsarnau a la polémica bronca de Will Thomas

Jaume Ponsarnau, entrenador del Valencia Basket, habló este martes sobre la polémica que rodea al equipo después de la terrible bronca de Will Thomas a uno de sus compañeros durante un tiempo muerto. Estas fueron sus impresiones acerca de lo sucedido en el encuentro ante el Montakit Fuenlabrada y las posibles consecuencias de esa acción:



Momento de nervios

"En todos los equipos hay momentos muy calientes y nosotros en nuestro deporte se permite grabar el tiempo muerto esperamos que para transmitir los valores que se dan en ese momento, pero hemos sido noticia por el morbo que produce una situación que es totalmente típica en cualquier equipo. Lo que pasa es que no sale por las cámaras, y nosotros tuvimos la mala suerte de que se grabase"



Un error producto de un fuerte compromiso

"Will es un jugador que juega con su máxima calidad, con toda su fuerza y con su corazón, y encima es de Baltimore. Se dejó llevar por la situación en ese momento, se equivocó en las formas pero, evidentemente, es una situación que internamente la vamos a resolver y gestionar. También demostró en este sentido su compromiso, y a mí lo que me preocupa como entrenador es que reconduzca este compromiso hacia también cosas que puedan ayudar un poco más al equipo. Estoy convencidísimo que Will no va a tener ningún problema en hacerlo"



Posible sanción

"Ya que todo es abierto, los tiempos muertos y todo, me vais a permitir que sea privada la manera en que se gestione todo esto. Va a ser un tema de gestión interna de equipo"



Situación desagradable

"Evidentemente no fue agradable. Tal y como llevo el equipo estas cosas pueden pasar, pero en este sentido no me gusta que pasen porque sobre todo transmiten una cosa que no es real. El grupo tiene muy buen ambiente, es de los mejores grupos que he tenido a nivel de ambiente, y eso fue un incidente en un momento de nervios puntual y que va a ser superpuntual esta temporada"



Relación del grupo

"Le doy un sentido objetivo a esto que estoy dentro. Fue una reacción totalmente atípica en cuanto a lo que es la dinámica de este grupo que a nivel de relación es muy, muy, muy buena. Fue la reacción de carácter de un jugador que está super comprometido con el equipo. Y cuando hablo de equipo no sólo con el entrenador, con lo que hace el equipo, sino con las personas que forman este equipo"



Críticas de Will Thomas

"Coincido en que en ese momento no estábamos jugando las cosas nada bien, no sé si por egoísmo pero sí estábamos haciendo las cosas demasiado individualistas. Quizá al final el fondo de su mensaje era un fondo que ayudaba en ese momento. Hubo un momento que a mi entrada en el tiempo muerto, que estaba enfocado tácticamente, le abrí la opción a quejarse de una cosas de una cosa que yo primero estaba manifestando"

