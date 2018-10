Ponsarnau: "Mike Tobey se ha equivocado, tiene gran talento, pero es joven"

Jaume Ponsarnau acabó satisfecho del trabajo de sus jugadores en un partido que acabó con victoria para el Valencia Basket ante el Dolomiti Energia Trento y con la vuelta al coliderato del grupo C de la Eurocup. Solo puso un pero y fue la quinta personal de Mike Tobey antes de que acabara el tercer cuarto.



Valoración del partido

"Hemos empezado muy fogosos, tomando algún tiro muy rápido pero habían desequilibrios defensivos que ellos han aprovechado para entrar en el partido. Hemos ido aprendiendo a estar más estables, en algún ataque aún hemos tenido problemas, pero hemos estado más sólidos en esta idea. Hemos encontrado a muchos jugadores, a diferencia con otros días, tenemos una plantilla larga y nos hemos aprovechado de ella. El partido ha tenido un ritmo alto y eso nos ha llevado a imponernos en el último cuarto"



Aspectos que se han mejorado

"Hemos ido aprendiendo a responder mejor a su defensa de creación. Contra el Fuenlabrada nuestros bases tuvieron muchos problemas para que el equipo entrase en ataque jugando lo que queríamos jugar. Es algo a mejorar pero lo hemos hecho mejor"



Mike Tobey

"Se ha equivocado. Pasa una situación de estrés y de ansiedad en el partido, le pitan muchas faltas, muchas son dudosas. Me encanta entrenar a Mike, es un gran chico, que tiene un gran talento, pero es muy joven. Nosotros queremos que con nosotros empiece una larga carrera"



Matt Thomas

Hay muchas cosas que no parten de un jugador sino de las coreografías de muchos jugadores, sobre todo en los juegos para tiradores. Al margen, Matt es un jugador de mucho trabajo. Él necesita conocer todo esto y trabajárselo. La complicidad de todos ha hecho que vayamos afinando todo esto y él tenga estas opciones. Y así aprovecharnos de su calidad y su talento"



Por otra parte, el entrenador del Dolomiti Energia Trento, Maurizo Buscaglia, destacó que su equipo solo pudo aguantar el ritmo los primeros 27 minutos. "Quiero empezar conectando con lo que dije antes del partido pues para nosotros era una oportunidad para seguir dando pasos adelante. No somos muy conscientes de la realidad del Valencia Basket pero hasta ahora no tenía al equipo junto y ahora es nuestra particular pretemporada. Queríamos dar un paso adelante y al menos hemos dado medio. Durante 26-27 minutos jugamos bien, encontrando espacios, y para mí hemos jugado mejor que en los últimos días. Hay que analizar ahora el partido, ver los errores, y seguir dando pasos adelante. El resultado siempre es importante pero para nosotros lo es es más seguir mejorando. Hemos manejado mejor nuestros propios errores que el resto de la temporada, no nos hemos venido abajo y si cambiamos ese click será positivo para nosotros. Partidos como el de hoy, de este nivel, puede ayudar a mis jugadores para seguir creciendo y evolucionando como jugadores".