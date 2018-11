"El caso Will Thomas está ya cerrado"

Sam Van Rossom es una de las voces más autorizadas del vestuario taronja. Cumple su sexta temporada en el equipo pero los galones le vienen de lejos. Uno por su posición en la pista, y dos por su carácter y jerarquía dentro del grupo. Por eso, con el capitán Rafa Martínez aún lesionado, SUPER quiso aclarar con él como fueron las horas posteriores al incidente con Will Thomas y como este hecho había podido influir en el equipo.

«Está todo solucionado. Hemos hablado y para nosotros el caso está ya cerrado. Esto son cosas que pasan a veces. En todo un año que estás con el equipo sería muy raro que no pasase», aseguró a SUPER el base belga, que además desveló que «ni Abalde –jugador víctima del enfado del de Baltimore– ni Will Thomas tenían mala intención con lo que ha pasado. Lo hemos hablado en el equipo y está todo bien».

En este sentido el jugador taronja, aunque admitió que no es algo agradable, quiso restarle trascendencia al polémico episodio pues, a su juicio, insistió en que «es normal que en algún momento haya alguna fricción dentro del equipo. Sería muy extraño que no pase cuando llevas un año juntos». La nota diferencial en este caso, eso sí, es que «ha pasado en un partido y encima lo grabaron por televisión. Si no se hubiera grabado a lo mejor no se entera nadie. Ha pasado y ya está, lo hemos hablado y el equipo está bien», reiteró. Palabras que se confirmaron también en la pista en el encuentro de la Eurocup ante el Dolomiti Energia Trento, donde incluso se llegó a ver algún gesto cómplice entre los dos jugadores protagonistas del incidente. «No hay ningún problema entre nosotros. Sabemos lo que ha pasado, lo hemos hablado y el caso está cerrado. Miramos ya hacia delante», subrayó Van Rossom.

Otro de los aspectos importantes a tratar con el base belga es, a pesar de las dos últimas victorias ante Fuenlabrada y Trento, la inconsistencia en el juego taronja desde que arrancó la temporada. «Hay minutos en los que jugamos muy bien al baloncesto, tanto en ataque como en defensa, pero luego hay otros en los que perdemos el control y llegan malos ataques, pérdidas o malos tiros. Estos momentos tenemos que limitarlos más y mejorar las rachas buenas de nuestro juego, alargarlas más minutos», reconoció Sam. «Aún así creo que vamos en buena línea», destacó.

No obstante, a pocos días de visitar el Fernando Buesa Arena de Vitoria, todos son sabedores de que si ese juego no mejora será muy complicado pelear por la victoria ante el Baskonia. «Tienen un equipazo y son favoritos para el domingo. Aún así queremos crecer en este tipo de partidos. Hasta ahora nos ha costado contra los equipos de primer nivel pero vamos mejorando cada día», señaló el jugador del Valencia Basket.

«Esperamos dar otro paso en la dirección correcta. Es un partido muy complicado, jugar allí siempre lo es y además tienen un gran equipo. Llevan una muy buena racha en ACB pero intentaremos hacer nuestro mejor baloncesto. A ver que pasa, queremos ganar, pero lo primero es hacer un buen partido. Luego ya veremos», concluyó Van Rossom, para el que lo más preocupante del rival es que «tiene ya los automatismos adquiridos.