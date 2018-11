Ponsarnau: "Jugamos contra el mejor equipo que hay ahora"

Jaume Ponsarnau no tiene dudas de que el partido de este domingo en Vitoria es el más difícil en lo que llevamos de temporada, viendo el espectacular nivel de juego y resultados de los de Pedro Martínez, a quien señala como su gran referente en los banquillos.



El peligro del Baskonia

El Baskonia es un equipo de gran nivel tanto en ataque como en defensa. Creo que en Europa no hay otro equipo que tenga la virtud de correr tanto y tan bien. Sacan rápido el balón después de rebote, tienen muchos jugadores con velocidad y los pívots ayudan también en esto. Para tener opciones contra ellos debemos intentar disminuir el número de jugadas en carrera, estar bien en el balance defensivo y atacar también los rebotes ofensivos para generarles más dudas. De todas formas, en ataque estático también es un equipo que está creciendo.

También han tenido problemas en algún partido porque aún están en época de encajar piezas y algunos jugadores aún no están a su mejor nivel de sensaciones. De todas formas, tienen muchos jugadores buenos y puede ser el día de cualquiera, pero estoy convencido de que aunque son buenísimos, vamos a hacer las cosas bien.

El partido contra el Darussafaka nos reafirma en la idea de su gran potencial en el juego de carrera, pero también están teniendo un gran porcentaje en triples.

Jugamos contra el mejor equipo que hay ahora mismo, pero nosotros también hemos mejorado nuestro nivel y podemos competir con estos equipos.



Pedro Martínez, el gran referente

Pedro Martínez ha sido mi referente desde antes de trabajar con él. No soy mucho de idolatrar a nadie e intento aprender de todos, pero del que más aprendía y en el que más me he fijado siempre es en Pedro Martínez. Estoy muy agradecido y orgulloso de haber podido trabajar con él, pero ahora tenemos un partido por delante, nos hemos enfrentado otras veces y hay que intentar ganarle.



Similitudes con el Valencia BC campeón de Liga

Aquel Valencia Basket no tenía jugadores rápidos para 50 metros, pero sí para 100. Pedro también quería que el equipo corriera y soltara el balón muy rápido. También teníamos a Sikma, que era un jugador que además de jugar muy bien de espaldas, daba el pase rápido. Es un gran equipo defensiva y ofensivamente, es un equipo muy trabajado en el que se ve la filosofía de Pedro Martínez. Veo algún concepto que había aquí también, pero tampoco muchos porque Pedro es un técnico que evoluciona muchísimo y se adapta a las virtudes de su plantilla.



Objetivo taronja

Debemos encontrar más jugadores para tener buenas actuaciones. Debo conseguir que mis jugadores tengan más confianza aún para elevar el tono del equipo porque otros rivales como el Real Madrid, el Barcelona o el Baskonia tienen más tono que nosotros, juegan con más fuerza y velocidad. Queremos ser un equipo largo, pero hasta ahora no lo hemos sido.

Es difícil hacerles daño, hay que intentar que produzcan menos en campo abierto en carrera, aunque esto nos suponga hacer un gran desgaste físico y en defensa. Hay que controlar su juego de creación, a veces juegan también con dos bases a la vez y tienen un gran potencial interior con Shengelia y el juego de pick and roll.