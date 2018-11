Ponsarnau: "Estaba esperanzado, ha sido un jarro de agua fría"

Jaume Ponsarnau, entrenador del Valencia Basket, compareció ante los medios de comunicación en rueda de prensa para analizar la dura derrota de su equipo en la pista del Kirolbet Baslkonia. Estas fueron sus impresiones:



Valoración del partido

"Comenzamos concediendo situaciones dinámicas en bloqueos que no defendíamos bien y ellos encontrando canastas muy fáciles. Sus puntos fuertes como Shengelia botando no hemos sido capaces de defenderlo y sólo nos aguantaba el rebote ofensivo y poco más. Trabajábamos para entender el momento del partido pero ese momento no llegó. La segunda parte, con menos rebote y ellos un poco más de inspiración entraron en confianza y poco pudimos hacer. Entender que tienen más tono que nosotros y ahí está la diferencia"



Irrupción de Garino

"El momento de Garino son cosas de entender el partido y al rival. El rival tiene jugadores que saben jugar con este tono, y nosotros hoy no hemos sabido. Pero sabremos"



Agresividad

"Siempre hemos ido por detrás. Era importante parar el balón y lo hemos hecho horrible. Ha sido nuestro punto negro y lo que no nos ha permitido competir"



Poca oposición ante los ´grandes´

"Estaba muy esperanzado en este partido y ha sido un jarro de agua fría. Es la primera semana en la que hemos podido subir nuestros límites de trabajo para acercarnos a competir contra equipos de este nivel.



Preocupación

"He de analizar aún por lo que me tengo que preocupar. Hemos estado a un nivel más bajo de lo que me esperaba"