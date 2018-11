Ponsarnau: "Me voy a casa a darle un beso a mi mujer"

Jaume Ponsarnau compareció ante los medios de comunicación tras la victoria del Valencia Basket frente al BAXI Manresa. Un triunfo importante tras las últimas derrotas de los taronja y que ha tranquilizado unas aguas que bajaban algo revueltas por La Fonteta. Hasta el punto de que el propio Ponsarnau reconoció que iba a irse a casa a darle un beso a su mujer y a explicar a sus hijos por qué su nombre ha salido más en la prensa estos días. Además, el técnico del Valencia Basket valoró las claves de la victoria frente al BAXI Manresa y reconoció que cambió cosas durante la semana porque algo no estaba funcionando. Estas han sido sus declaraciones:



VALORACIÓN

"Hemos intentado encender el interruptor de tener movilidad en ataque. Empezamos bien, pero ellos también. Nos ha faltado algo de energía en defensa y ellos se han puesto por delante. Al final, desde la paciencia, defendiendo arriba, hemos orientado bien el partido hasta el descanso. Ellos han estado acertadísimos, pero estábamos ganando en valoración. Hemos empezado bien el tercer cuarto, pero al mover el equipo hemos tenido lagunas que Manresa ha castigado. Hemos tenido nervios y les hemos dejado entrar en el partido y tener opciones. Hemos vuelto con la gente que entendía el partido y a La Fonteta y hemos remontado".

PALABRAS PEÑARROYA

"A Joan le debo una fideuá. Es un gran amigo y gran entrenador. A lo mejor, después de ganar, en sitios como este, no puedes seguir. Nunca se sabe. Me voy a ir a casa con mi mujer, le voy a dar un beso y voy a explicar a mis hijos: 'mirad, salen cosas en la prensa y es porque vuestro padre es muy tozudo y le gusta mucho entrenar, pero no os preocupéis que lo que más quiero sois vosotros'".

PARTIDO MÁS COMPLETO

"El partido más completo fue el del Barça. Hoy ha aparecido la tensión, que a mi me gusta en este equipo. Quizá hemos pecado de conservadurismo para crecer en confianza, pero la ebullición de hoy ha sido buena. Agradecer a los jugadores, que están implicadísimos. Hemos encontrado conexiones con La Fonteta y el objetivo es redondear esto. Necesitamos jugar así 40 minutos y para eso necesitamos más jugadores que lo entiendan".

PROBLEMAS CONCENTRACIÓN

"Tenemos jugadores que quieren hacerlo muy bien. Y para eso tienes que tener la experiencia para entender cómo hacerlo. Y lo primero es la concentración. Hay que pensar siempre en lo que está por venir y no en el pasado. Los minutos entre el tercer y el cuarto cuarto han sido horrorosos, y eso es por falta de concentración. Querían hacer las cosas demasiado bien y muy rápido. Eso es carácter, saber cuándo y cómo hacer las cosas. Hay que mantener la concentración".

PRESIÓN EXTRA

"Mi experiencia es que los equipos tienen una vida. Y en esa vida es clave ir probando interruptores. Hay una cosa que estoy muy contento. Hemos tenido dinamismo ofensivo. No nos atascábamos. Un poco al final, pero los ataque seguían, incluso renunciando a tiros para encontrar más dinamismo. Hemos acertado con este interruptor y ahora debemos encontrar otros para seguir dando pasos adelante".

MÁS INTENSO EN LA BANDA

"Intento llevar las cosas desde el equilibrio. Pero el que estaba usando no era el adecuado porque las cosas no funcionaban. Hemos tenido que cambiar cosas, con el riesgo de poner nervioso a algún jugador. Tenemos que adaptarnos a la exigencia y me he adaptado".