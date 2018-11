Van Rossom: "Notamos la tensión en La Fonteta"

Sam Van Rossom es una de las voces más autorizadas dentro del vestuario de La Fonteta. No obstante, con seis, es el tercer jugador de la plantilla que más años lleva en La Fonteta, solo superado por Bojan Dubljevic (7) y Rafa Martinez (11). Por eso, cuando las cosas no van a pedir de boca, es más que interesante escuchar las reflexiones del belga. Tras la victoria ante el BAXI Manresa, que ha calmado algo los ánimos, Van Rossom reconocía que no están atravesando un buen momento, pero que la única fórmula para salir adelante es el trabajo y la unión de todos, aficionados incluidos.

«En algún momento del partido ante el Manresa, cuando ellos se pusieron a seis o siete puntos, el pabellón se puso nervioso. Notamos un poco el nerviosismo en La Fonteta, pero tenemos que sacar esto adelante entre todos, afición incluida. Incluso, cuando tenemos un momento difícil, necesitamos que nos apoyen y que apreten lo que puedan para ayudarnos en el partido», señalaba Van Rossom.

Para el belga, el camino que deben seguir en las próximas semanas está bastante claro. «Debemos ir paso a paso. Partido a partido. Tenemos que pensar en el partido del miércoles y luego en el del sábado. A trabajar duro entre semana y prepararnos bien. Luego, en la cancha, la defensa nos facilita el juego. Si somos agresivos atrás, podemos pararles y evitar que anoten, y luego salir corriendo al contraataque, las cosas serán más fáciles», señala el base del Valencia Basket.

Una de las claves para encontrar mayor regularidad, según Van Rossom y también Jaume Ponsarnau, es la concentración. «Tenemos que mantener el control sobre el partido. Si ganamos desde la primera parte de 15, tenemos que seguir apretando y haciendo las cosas como las hemos hecho para llegar a esta ventaja. Ante el Manresa, perdimos un poco el control durante cinco o seis minutos y ellos se metieron en partido. Debemos aprender de esto. Hicimos cosas buenas durante muchos minutos. Por eso nos fuimos 15 o 20 puntos arriba en el marcador. Luego, tuvimos algún momento de desconcentración que ellos aprovecharon, anotando casi todo lo que tiraban, y se nos complicó. Esto es lo que tenemos que trabajar para que no nos pase», confiesa Van Rossom.

Para evitar esos momentos de desconexión en los partidos, es clave la vuelta de los jugadores lesionados y que estos se sumen a la dinámica del grupo. «Es lo mejor para el equipo. Cuanta más confianza tengamos todos, más nos ayudará tanto en el plano individual como en el colectivo. Es algo que llegará y solo tenemos que seguir trabajando», señaló un Van Rossom que en el último partido fue el único base con minutos reseñables, pues tanto Guillem Vives como Sergi García fueron de los que menos jugaron y Diot sigue en el dique seco por lesión.

Por último, valoró el duelo de este miércoles frente al Turk Telekom en la Eurocup, competición en la que el Valencia Basket ha perdido dos de sus últimos tres partidos, y con ello el liderato del grupo C. «Ellos vienen de ganar tres partidos seguidos, así que están en un muy buen momento. Será un partido difícil que queremos ganar, porque tenemos que seguir peleando por el primer puesto del grupo», señaló Van Rossom, que a sus 32 años y tras pasar por un calvario con las lesiones de rodilla, sigue siendo uno de los líderes de este Valencia Basket.