Tormenta en el vestuario de un rival del Valencia Basket

Brandon Jennings no parece muy a gusto con su rol en el Zenit San Petersburgo, rival del Valencia Basket en el grupo C de la Eurocup, pese a tratarse de uno de los jugadores referencia del equipo. Tanto es así que el base norteamericano, ex de la NBA, realizó un explosivo comentario en su cuenta de Instagram.

"Lección en la vida", escribió . "¡Nunca jugaré para un equipo en el que el padre está entrenando a su HIJO! ¡Nunca más!". Algo que sucede precisamente en su club actual, donde el contrastado técnico Vasily Karasev tiene en su plantilla a su hijo, el alero internacional ruso y también NBA en el pasado Sergey Karasev.

Jennings ha borrado ya de su cuenta este desafortunado comentario, sobre todo tratándose de un jugador que promedia casi 27 minutos en la Eurocup y 26 en la VTB League. La tormenta en el vestuario, eso sí, parece haber estallado ya.