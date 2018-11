Rafa Martínez: "Con 36 años y esta lesión se te pasan muchas cosas por la cabeza"

Cinco meses y nueve días. Ese es el tiempo transcurrido desde que Rafa Martínez fue operado de su rodilla derecha este pasado verano y su vuelta a la competición. «Estoy muy contento. No esperaba volver tan pronto y con tan pocos entrenamientos a la espalda. Pero Ponsarnau me lo preguntó y no lo dudé. Cuanto antes empiece a jugar antes estaré mejor», confesó el capitán, que «tampoco me esperaba meter el triple ni que saliera todo tan redondo, sobre todo por la reacción del equipo y la afición».

Eso es lo que, ya en frío, más le ha marcado de todo lo vivido ante el Turk Telekom Ankara. «Fueron los aficionados los que metieron el triple. Me siento muy querido, estoy en mi casa, al final los compañeros también llevo mucho tiempo con ellos, es mi equipo», explicó el escolta, para el que «aún es como si estuviera en pretemporada». De ahí que «las sensaciones fueran las que uno no espera. Entrar con la ovación de la gente... en esos dos minutos salí como una moto, pensé en jugar a tope y ya está».

Un premio merecido tras meses de dura recuperación en los que hubo momentos muy complicados. «Ha sido como una montaña rusa, pero he tenido la suerte de que a mi alrededor son muy buenos conmigo y me cuidan mucho. Los compañeros, el club en general, mi familia, y eso me ha animado muchísimo. Hay momentos que ves que la situación es complicada, y más con 36 años. Se te pasan muchas cosas por la cabeza», se sinceró el de Santpedor, para el que «el entorno y yo mismo, porque soy un cabezota y me gusta exprimirme al máximo, han hecho que este ya con el equipo».

Un equipo que, asegura, «está con el entrenador». «Desde que estoy aquí, y en toda mi carrera deportiva, no sé que es eso de hacer la cama. Son dinámicas, y a veces salen bien y otras no. Ha habido temporadas que hemos empezado mucho peor y ha habido cambio de entrenador. Pero esta temporada el equipo ha tendido salidas muy complicadas y dos visitas aquí muy difíciles. Somos un equipo con entrenador nuevo y estructura nueva. Hay que tener paciencia. Seguro que vamos a ver un Valencia Basket haciendo un gran juego que es lo que quiere todo el mundo», indicó un optimista Rafa Martínez.

Y es que levantar el vuelo «depende de los jugadores, los jugadores queremos y el equipo está creciendo». «Los partidos en la Eurocup son complicados, la Liga ACB es complicada pero tenemos que exigirnos ganar. Ojalá pudiéramos ganar de 35 o 40 puntos, pero eso es casi imposible ahora mismo. El camino es ir ganando partidos, ir ganado confianza y conseguir la regularidad en los 40 minutos. En eso sí podemos mejorar. Pero no ponernos más presión de la que tenemos. Tenemos un buen grupo y los resultados acabarán llegando», concluyó.