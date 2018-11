Rajada de Ponsarnau por el estado de la pista en Tenerife

Jaume Ponsarnau ha asegurado en sala de prensa que la pista del Pabellón Insular Santiago Martín no era apta para jugar un partido de Liga Endesa. Así se lo han trasladado sus jugadores antes del partido, después de que durante el calentamiento Rafa Martínez se resbalara en una acción bastante peligrosa. Ponsarnau ha reconocido que esta circunstancia les ha obligado a cambiar el plan defensivo que tenían previsto, pero aún así no ha querido poner excusas a la derrota por 34 puntos ante el Iberostar Tenerife de Txus Vidorreta.

"Hemos tenido unos condicionantes que no hemos sabido llevar. Que a los dos minutos del calentamiento, Rafa Martínez resbale, ha causado un estrés en el equipo que me ha sorprendido y no he sabido llevarlo. Los jugadores estaban con la convicción de que no se podía jugar. Y nuestro plan defensivo no se podía llevar a cabo tal y como estaba la pista. Como consecuencia, hemos tenido que cambiar el plan de partido y era uno en el que nosotros somos malos. No tenemos la calidad para esperar, para no tener que movernos. Y estábamos con muchas dudas porque no lo teníamos asumido, no lo tenemos entrenado. A pesar de que esto nos ha puesto en una situación complicada, no tiene excusa cómo hemos afrontado el partido. Felicitar al Iberostar Tenerife, que lo ha hecho muy bien", aseguraba Ponsarnau.

Sobre el aspecto deportivo en sí, el técnico 'taronja' no ha querido desviar la atención. "Solo identificar a nivel personal que hemos sido un equipo sin capacidad de respuesta anímica, nos hemos ido derrotando durante el partido y todas las cosas tácticas que podamos decir son insignificantes. Ellos nos han creado muchos problemas a uno de nuestros potenciales que es el juego interior y no hemos sabido jugar contra esto. Hablar de cosas de ataque no tiene sentido porque nos han metido 100 puntos", ha señalado.

Por último, ha querido destacar la figura de Sergi García. "En el primer cuarto volvimos al partido, pero no por juego ni por consistencia ni por confianza ni por defensa ni por ataque, sino por un momento de inspiración de Sergi García que ha sido un poquito engaño. Luego, con el cambio de plan defensivo, a corto plazo nos ha ido bien, pero así nosotros no somos buenos. Y el Iberostar Tenerife ha ido leyendo como atacarnos y nos ha machacado", ha concluido Ponsarnau.