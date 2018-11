Vidorreta contesta a Ponsarnau y saca pecho

Txus Vidorreta, entrenador del Iberostar Tenerife, ha contestado en sala de prensa a las críticas de Jaume Ponsarnau, técnico del Valencia Basket, por el estado de la pista del Pabellón Insular Santiago Martín, donde los 'taronja' han caído por 34 puntos (100-66). "Las pistas resbalan para los dos equipos. Son condiciones que incomodan a todos. A nosotros nos pasó lo mismo en Gran Canaria y respondimos igualmente. Respeto todo lo que diga Ponsarnau, pero no creo que haya sido el factor fundamental", ha señalado el técnico vasco.

Preguntado por el supuesto cambio de plan defensivo al que se ha visto obligado el Valencia Basket por culpa del mal estado de la pista, Vidorreta no comparte este punto de vista. "No he percibido el cambio de planteamiento hasta que vieron que estábamos siendo superiores tácticamente. A partir de ahí, fue cuando vi su cambio", ha asegurado Vidorreta.

Por último, ha reconocido que era un partido "especial" para él y ha vuelto a recordar que en València ganó un título. "Había nueve jugadores a los que había dirigido la pasada temporada, así que es obvio que es un partido especial. Con ellos gané mi primer título ACB, uno de los tres que han conseguido ellos en su historia", ha concluido Vidorreta.