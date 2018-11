Ultimátum para Ponsarnau

La dura derrota del pasado sábado en la pista del Iberostar Tenerife ha sentado como un jarro de agua fría en el Valencia Basket. El disgusto, en este sentido, es generalizado dentro del club. Es más, el golpe no está siendo nada fácil de digerir. Una por el resultado y otra por la imagen ofrecida. Incluso la cuenta oficial del club en Twitter informó del final del encuentro con un ilustrativo "Lo sentimos".





No era para menos tras lo que se vio en el. Un 'mazazo' en toda regla que, por otra parte, ha reforzado aún más las dudas que ya planeaban sobre el juego del equipo semanas atrás. La progresión sobre la cancha está lejos de lo esperado, al igual que el nivel mostrado por algunos miembros de la plantilla.Tampoco vale ya el argumento de que «el equipo está en construcción». No se sostiene con once jugadores que continuan de la temporada pasada, dos de los tres fichajes que conocen perfectamente la–Mike Tobey incluso estuvo ya en el club –, y un entrenador que 'ascendió' este pasado verano para dar continuidad al proyecto después de su etapa como ayudante deA estas alturas de la temporada es algo difícilmente entendible en las, al igual que el rendimiento de varios jugadores con experiencia y talla internacional. Incluidos los tres fichajes,. Esa sensación, sin embargo, no va a llevar aparejada ninguna decisión drástica. Al menos por el momento. Desde el club entienden que un cambio de rumbo inmediato es complejo y no se puede realizar a la liguera. Y más sin tener la seguridad de que ese movimiento garantizará la reacción de la plantilla.Es por ello que, aunque el, se va a esperar. Dos auténticas finales para el equipo pero, sobre todo, para el técnico de Tàrrega. Y es que será tras estos dos partidos cuando realmente se realice un análisis exhaustivo de la situación –no sólo de los resultados– y, si procede, se opte por un cambio de entrenador.Algo que está todavía por ver pero que, con la 'ventana FIBA' de por medio, daría un margen de tiempo extra para que el equipo pudiera ir conociendo al nuevo técnico. No olvidemos que, tras el choque de este miércoles en la Eurocup,cuando visite La Fonteta el Zenit San Petersburgo. Algo similar sucede en la Liga Endesa. El cuadro taronja recibe este sábado al Delteco GBC, y luego ya su siguiente partido no será hasta el 8 de diciembre también en la Fuente de San Luis ante el MoraBanc Andorra