Ponsarnau: "Hemos sabido sobrevivir a los árbitros en la primera parte"

Jaume Ponsarnau, entrenador del Valencia Basket habló tras la victoria en la pista del Partizan ante los micrófonos de Gestiona Radio. Estas fueron sus impresiones:



Labor arbitral

"La primera parte han hecho cuatro pitadas de falta de respeto, de condicionar, pierdes jugadores porque es muy difícil explicarles lo que sucede. Antideportivas que ven de unos y no las que hacen otros, pero no hay que perder la cabeza ni la concentración. Y a pasar de que pasen estas cosas o que el parquet esté mojado no debemos perder la concentración ni nuestra identidad"



Medios de comunicación y entorno

"Soy consciente que debo controlar y entender lo que pasa a mi alrededor al ser entrenador profesional, y debo aprender a vivir cualquier momento. La derrota del otro día quizá es la más dura de mi carrera, un situación que no supimos controlar y no supe ayudar al equipo. Fue una calamidad de partido"



Van Rossom y Abalde

"Debo darle la enhorabuena a ellos, y a Sergi García que no ha jugado y que estaba preparado, y a Rafa Martínez€.Todo el mundo estaba muy concentrado, hemos sabido vivir en los buenos momentos del Partizan que en esta pista son al cuadrado o al cubo, y hemos sabido sobrevivir a las adversidades de los árbitros en la primera parte, las faltas de Tobey,€ Hemos sido equipo y esto ha sido la clave"



Cargo en juego esta semana

"Mi cargo siempre está cuestionado y sujeto a que en algún momento te tengas que ir a casa. Y las posibilidades aumentan exponencialmente tras un desastre como el del otro día. Pero esto no sirve para preparar los partidos"