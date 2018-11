Ponsarnau: "El club me transmite confianza, pero también preocupación"

El entrenador del Valencia Basket, Jaume Ponsarnau, compareció ante los medios de comunicación tras la victoria de su equipo ante el Delteco GBC en la décima jornada de la Liga Endesa. estas fueron sus impresiones en sala de prensa:

Primera parte

"Hemos empezado muy pesados, tarde en todo, pero todo empezaba mal en ataque, o forzando cosas o fallando. Eso les ha dado el ritmo y nosotros queríamos pero no arrancaba nuestra defensa porque el ritmo era suyo. Ibamos a remolque. Hemos empezado a mover a la gente para subir la marcha defensiva y la hemos terminado encontrando. Desde el éxito defensivo hemos corrido siempre y eso nos ha dado posibilidades de sacar ventajas"

Segunda parte

"La segunda parte hemos entrado ya con muchos jugadores que entendían el partido. Parecía ya todo decidido y se ha enfriado. No queríamos pero nos hemos enfriado también. Corbacho siempre puede cambiar partido pero hemos estado suficientemente consistentes para ganar el partido. Numéricamente dice que hemos estado muy bien, pero sabemos que no tan bien, y también sabemos que no jugábamos contra el peor equipo de la Liga"

Dudas sobre su continuidad

"Me gustaría que acabaran pero me decido a algo que es difícil en este sentido. Soy consecuencia de... Estamos entrenando de maravilla, me lo paso bomba entrenando, me lo paso bomba con estos jugadores que están implicadísimos. Tenemos muchos jugadores que aún no están jugando bien, tiempo al tiempo, estoy convencido que trabajando así vamos a sacar el máximo de lo que tenemos. Voy a luchar para seguir teniendo la oportunidad de seguir trabajando con estos jugadores"

Mike Tobey

"Tobey es un jugador que intenta hacerlo bien y tiene tantas ganas que a veces la ansiedad le puede y que es joven. Tiene mucho talento"

Confianza desde el club

"Conseguimos que sólo anotara el Partizan 61 puntos, hoy 62 puntos el Delteco, eso es que algo está saliendo bien. En ataque apostamos por un dinamismo, hay nervios y no acertamos siempre. Hoy Vives ha estado pletórico fisicamente y así no lo veía hace muchos meses. También con una respuesta de energía. La gente con la que trabajo me transmite confianza, incluido el director deportivo y el director general, porque ven como estamos trabajando, y también de preocupación cuando hacemos un mal partido. Qué esto sea suficiente? Repito, sé a lo que me dedico..."

Basket average

"Venimos de una semana muy dura y los jugadores, con el esfuerzo físico, no hemos tenido acierto. Hay que vivir el momento, aprender a vivirlo, queríamos sacar la mayor ventaja pero no lo hemos conseguido"