El Valencia Basket suma y sigue en León

El Valencia Basket continuó con las buenas sensaciones exhibidas antes del parón por las ventanas FIBA para sumar un trabajado triunfo ante Embutidos Pajariel Bembibre que permite a las valencianas seguir escalando puestos en la clasificación. Las chicas de Rubén Burgos no se dieron por vencidas cuando el partido se complicó en el tercer cuarto y sumaron una victoria muy importante.

No fue nada fácil. Las locales se encargaron de recordar con un triple de Nauwelaers nada más comenzar, que no iban a regalar nada. Pero poco a poco las taronja llevaron el ritmo del partido. Tamara Abalde, que volvía tras recuperarse de la tendinitis que la ha mantenido tres jornadas fuera, lideró el ataque en los primeros minutos. Aparecía también Meiya Tirera, aunque la igualdad no se deshacía. Silva y Gladkova tiraban de Bembibre, hasta que la entrada de Maria Bettencourt daba otro aire al partido. Un triple suyo daba ventaja tras el primer cuarto.

En el segundo, un triple de Silva volvía a abrir el marcador, pero Valencia Basket parecía controlar el partido a la perfección. Las faltas daban vida a las de casa, que desde el tiro libre se mantenían, pero Anna Gómez en el regreso al que fue su pabellón, dirigió, asistió y anotó para que las de Rubén Burgos se fueran al descanso con la máxima diferencia hasta el momento (28-36).

Pero en el tercer cuarto todo cambiaria. La buena dirección de Silva, los aciertos de Smith, los tiros exteriores de Nauwelaers, le daban la vuelta al marcador. Las faltas y la falta de acierto lastraban al equipo taronja, que no encontró solución y se quedó en 5 puntos en ese parcial. Las de casa comenzarían el último 5 arriba (46-41).

Sin embargo las visitantes se repusieron. A base de fe y buenas defensas, no acusaron los errores y volvieron al partido. Poco a poco, Anna Gómez y Tamara Abalde devolvieron la igualdad, y con todo por decidir en los instantes finales, apareció Bettencourt. Un triple suyo ponía cuatro arriba a Valencia Basket con menos de un minuto por jugarse. A partir de ahí, una gran defensa y una canasta más de Abalde para cerrar el partido el día de su vuelta.

Gran capacidad de sufrimiento la exhibida por las taronja en una pista complicada para reponerse cuando peor pintaban las cosas y lograr alargar la racha. Las de Rubén Burgos ya tienen balance positivo (4-3) y siguen creciendo.