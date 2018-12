Duelo directo por la Copa de la Reina en La Fonteta

La carrera por la Copa de la Reina arranca esta tarde en La Fonteta. A falta de seis jornadas, el Valencia Basket ocupa puestos que darían acceso al torneo copero y tiene ante sí un duelo ante un rival directo que puede afianzar sus opciones de clasificación. Las taronja, séptimas clasificadas en la Liga DIA, reciben al Nissan Al-Qázeres, que ocupa la octava posición con un triunfo menos que el conjunto valenciano. Por tanto, un triunfo hoy del Valencia Basket Femenino no solo le afianzaría entre las ocho primeras, sino que le permitiría poner dos victorias de ventaja sobre un rival directo.

La carrera por la Copa de la Reina se va a disputar toda en el mes de diciembre, con seis jornadas frenéticas que culminarán el 30 de diciembre con la celebración de la jornada 13 con todos los partidos en horario unificado. Por eso, empezar estas semanas frenéticas con un triunfo es doblemente importante para coger la confianza necesaria para este tramo tan importante de la competición.

La Liga DIA regresa a La Fonteta un mes después y lo hace con un partidazo en el que Rubén Burgos no quiere excesos de confianza en sus jugadoras. «Es un partido complicado aunque sea en casa. Teníamos muchas ganas de volver a la Fonteta», dijo Burgos, quien quiso apartar el foco de la buena dinámica de victorias de las últimas jornadas. «Será un partido exigente, no tenemos en la cabeza las rachas, tenemos el día a día, semana a semana y ahora mismo estamos centrados en Al-Qázeres», señaló. El hecho de volver a suelo valenciano tras parón y dos jornadas a domicilio, es un aliciente para él. «Jugar en La Fonteta siempre es un plus de energía para nosotros. El público está respondiendo y las jugadoras están encantadas de jugar en casa» explicaba el técnico taronja.

Será un partido de reencuentros para Tamara Abalde y Joy Adams. La primera, que llegó a València tras jugar la pasada temporada en el Stadium Casablanca, se enfrentará a tres excompañeras que ahora militan en el Al-Qázeres, Paola Ferrari, Gabriela Ocete y Shacobia Barbee. Más especial será para Joy Adams, que jugará ante su exequipo. «Tengo muchas ganas de que llegue el partido. Obviamente voy a jugar para ganar, pero es bonito ver caras familiares», decía una de las jugadoras más en forma del equipo de Rubén Burgos, que hoy busca darle una alegría a La Fonteta.