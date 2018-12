Ponsarnau: "Lo de Dubljevic no es un esguince leve"

Jaume Ponsarnau estaba feliz al final del partido de este martes tras la victoria del Valencia Basket ante el Zenit San Petersburgo y no solo por el resultado, sino por las buenas sensaciones y la mejora de algunos jugadores, al margen del debut de Diot. Eso sí, se lamentó de la lesión de Dubljevic, del que cree que no tiene una lesión grave pero con el que no piensa que pueda contar en el próximo encuentro.



Defensa del rival

Al final problemas con la defensa agresiva del Zenit, pero nos hemos adaptado y hemos sacado el partido adelante.



Lesión de Dubljevic

Parece ser que es un esguince a expensas de las pruebas que le harán mañana, que identificarán el grado de la lesión. En principio no parece muy grave pero no es un esguince leve.



Mejora en defensa

Hemos sumado en nuestro repertorio defensivo muchas decisiones en campo delantero. El equipo quiere sentirse cómodo sintiéndose agresivo, a veces te hacen alguna canasta por llegar algún segundo tarde. Pero estamos en una línea en la que queremos que esta defensa sea la que nos identifique. Hay días, ante equipos que encuentran bien el triple, que cuesta mantener esto.



Mejora física

El equipo estaba cogiendo tono y para tener este tipo de compromiso físico de los jugadores necesitan estar en forma. Fernando (San Emeterio)ha estado en muchas ayudas, está en fase final de pretemporada y eso se nota en positivo.



Mejora en ataque

Sin contar los últimos cinco minutos, hemos estado bien en entender la defensa que nos hacían, bloquear bien, y atacar ese bloqueo, encontramos mucho tiro tras rebote, no ha habido muchas asistencias, pero era la ventaja que nos daba su defensa. En esa transición de correr y el ataque estático nos paramos a veces pero la mentalidad es cambiar el balón de lado. Necesitamos elaborar las ventajas porque no tenemos ventajas directas.



Regreso de Diot

Al final tengo pocos partidos en los que no nos jugamos nada. Nos jugábamos cosas, pero estaba el partido para darle minutos a ver cómo estaba Diot. Rafa Martínez también está ya para jugar y aportar cosas al equipo, no minutos de regalo, sino minutos de suma. Con él hay más agresividad, defensa y tiro. Y Fernando también está saliendo de su pretemporada. Vamos bien pero no nos podemos relajar. Hay que invertir en jugadores que salen de lesiones pero también en el equipo para mejorar. No es fácil pero desde la coherencia vamos a intentar hacerlo.



Matt Thomas

Cuando fichamos a Matt Thomas fichábamos a un jugador que nos podía dar un registro de juego que servía contra las mejores defensas y las más rápidas, pero también es un tipo d ejuego que nos ayuda a tener parciales muy buenos en momentos concretos. Esta es la idea. Se ha creado una ansiedad a su alrededor que no pretendíamos. Es un jugador fantástico que nos ha dado algunas noches mágicas.