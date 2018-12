Tres semanas sin Bojan Dubljevic

La Fonteta pudo disfrutar el martes de la victoria del Valencia Basket ante el Zenit San Petersburgo en la Eurocup y del regreso de Antoine Diot a las pistas, pero la alegría no pudo ser completa por la lesión de Bojan Dubljevic, quien abandonó la pista cojeando con evidentes gestos de dolor en el tobillo izquierdo.

Y no se equivocaba Jaume Ponsarnau cuando, tras consultar con los responsables médicos del club, se atrevió a aventurar que no era una lesión grave, pero tampoco leve, ya que las pruebas médicas a las que fue sometido ayer en València confirmaron que el montenegrino sufre un esguince de grado 2 en el tobillo izquierdo que le obligará a estar unas tres semanas alejado de las pistas si no hay ninguna recaída durante su recuperación.

El jugador acabó con una fuerte inflamación en la zona afectada y sin poder apoyar apenas el pie, lo que unido a la tendinitis aquílea que sufrió anteriormente en esa zona, complica un poco su recuperación e invita a ser prudente, de ahí que el club no hiciera oficial un tiempo de recuperación.

Eso sí, aunque se perderá seguro los próximos partidos de la Liga Endesa y la Eurocup, en principio no debería tener problemas para volver a principios de año, pasados ya los partidos ante el San Pablo Burgos, el Movistar Estudiantes y el Tecnyconta Zaragoza, en los que el Valencia Basket intentará encarrilar su clasificación para la Copa del Rey. Eso sí, en el mejor de los casos, si la evolución de la lesión va perfecta, podría adelantar su regreso al último partido del año contra el Tecnyconta Zaragoza.

La otra cara de la moneda es Antoine Diot, quien después de 433 días pudo volver a la competición con cuatro minutos en el segundo cuarto. Suficientes para recuperar sensaciones a pesar de no anotar y pese a la pequeña sobrecarga con la que acabó, lógica después de tanto tiempo alejado de las pistas.

El galo podrá seguir teniendo minutos en los próximos partidos y no tardará tampoco mucho en unirse al grupo al 100% Joan Sastre, quien está combinando entrenamientos con el equipo EBA con otros con el primer equipo con buenas sensaciones. El balear no juega con el Valencia Basket desde principios de octubre, cuando se lesionó en el partido contra el Turk Telekom Ankara, pero la lumbalgia aguda que sufría y los problemas en su recuperación hace que su regreso a las pistas pueda alargarse hasta Navidad.



Ponsarnau, sobre Dubljevic

Aunque el plazo lógico para recuperar un esguince de grado 2, y más con los antecedentes de Bojan Dubljevic en el tobillo izquierdo, es de tres semanas, Jaume Ponsarnau dejó ayer abierta la posibilidad de que esté recuperado un poco antes. «La información que tengo es que podría llegar al último partido del año», dijo.

De esa manera 'sólo' se perdería los duelos ante el Burgos, Trento y Estudiantes. «El esguince es de grado 2 y como su cuadro de lesiones siempre ha costado un poco más en este tobillo por eso los servicios médicos han sido precavidos», explicó. «No es una lesión grave, no tiene dañadas más cosas más allá del esguince», concluyó el técnico.