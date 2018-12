Sin margen de error en el regreso a La Fonteta

Tras el tropiezo de la pasada jornada en la pista del Cadi La Seu, el Valencia Basket regresa a La Fonteta sin apenas margen de error en su lucha por meterse en la Copa de la Reina. La victoria, de hecho, supondría un paso muy importante de cara a este objetivo.

No será fácil pues el Quesos El Pastor, que cuanta con dos victorias menos que el conjunto taronja, se está mostrando como un rival muy duro. Y es que quitando de los tres duelos ante los líderes –Perfumerías Avenida, Girona y Gernika–, el equipo de Zamora ha sabido competir en todos sus encuentros. Además llega de ganar ante el Snatt's Femení Sant Adrià en la pasada jornada, con Nogaye Lo Sylla como máxima anotadora y MVP de la jornada. Otra jugadora a tener muy en cuenta es Laura Quevedo, su gran referente ofensivo en la pista.

«Son un equipo muy luchador que trabaja hasta el último segundo aunque se vean por debajo en el marcador en diferentes situaciones. Creo que será un partido duro y difícil, y habrá que pelear hasta el final», indicó sobre sus ex Marina Lizarazu. La base madrileña se encuentra ya en València trabajando en su recuperación y, aunque no ha podido seguir en exceso la evolución de sus ex compañeras, advierte que el equipo «se ha renovado completamente. Han cambiado hasta el entrenador, por lo que será totalmente diferente».