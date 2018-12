Ponsarnau: "El accidente de Tenerife fue un punto de inflexión"

El Valencia Basket ha ganado al Dolomiti Energía Trento en el último partido de la primera fase de la Eurocup, y su entrenador Jaume Ponsarnau ha repasado el partido en los micrófonos de Gestiona Radio Valencia. El técnico 'taronja' ha reconocido que el equipo vive un buen momento desde el 'accidente' de la derrota ante el Iberostar Tenerife y se ha mostrado cauto a la hora de pedirle cosas al 2019 que está a punto de comenzar. Estas han sido todas sus respuestas:



SEIS VICTORIAS SEGUIDAS

"El accidente de Tenerife marcó un punto de inflexión en muchas cosas. Desde entonces, hemos tenido un buen nivel competitivo, hemos ganado solidez, una inercia más consistente. Esta es otra victoria que llega y que siempre sienta bien. En deporte profesional, se juega para ganar. A veces probamos cosas, pero el objetivo es siempre ganar, además de hacerse más competitivos".

RAFA MARTÍNEZ



"No sé si es ya el de antes de la lesión de la rodilla, pero está claro que ha jugado bien. Es un buen síntoma porque con él somos más competitivos. Sabe jugar y cuando todos están mal, él tiene espíritu y rabia para liderar y contagiar al grupo".

ANTOINE DIOT



"Ha estado correcto. Cuando el partido se ha ensuciado, ha encontrado más dificultades, pero lo he visto bien. Tenemos ya un punto de referencia para trabajar y que él tenga ilusión para seguir trabajando".

LOUIS LABEYRIE



"Es un jugador muy diferente a todos. Siempre tiene cosas para aportar. A nivel de energía, de correr, de aprovechar su envergadura. Cada vez coge mejor su papel y aporta de forma más continua. Tiene cosas de momento que funcionan solo en su cabeza y no para el equipo, pero vamos a ir adaptándole mejor".

SERGI GARCÍA



"No ha podido volver a jugar por las muñecas. Queríamos volverlo a sacar, pero no ha podido. No parece grave, pero está con dolor. Lo más conveniente era que no jugara. De la cesión, estamos en un punto en el que el chip lo tenemos en trabajar para ser mejores. Le tenemos que ayudar, porque es un valor de futuro con un talentazo. Debemos darle recursos para que gestione el talento y lo convierta en calidad. Si llegado el momento, la cesión es lo mejor, se hará. Ahora no pensamos en esto, sino en sacar lo máximo de todos los jugadores".

DESEO A 2019



"En estas dos últimas semanas, he tenido un punto de preocupación porque con tanto viaje hemos trabajado menos. Y si hemos mejorado, es con trabajo. Deseo que podamos trabajar bien o mejor que hasta ahora en 2019".