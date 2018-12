Ponsarnau analiza a los rivales del Top 16 de la Eurocup

Una vez conocidos los rivales en el Top 16 de la Eurocup, Jaume Ponsarnau admitió que su equipo no ha tenido excesiva fortuna pese a haber quedado primero de grupo. "Curioso que siendo primero tengamos rivales tan fuertes. Hay equipos que al inicio no encuentran su mejor nivel competitivo, y nuestros rivales ahora lo tienen muy alto. Y nosotros también. Si no hay más accidentes con lesiones confiamos en que nuestro nivel va a crecer. Depende del trabajo y estamos seguros de como estamos trabajando", aseguró el entrenador del Valencia Basket.

Analizando uno por uno cada rival estacó que "el rival más fuerte es Unicaja, que hasta ahora ha demostrado ser mejor que nosotros, y luego Estrella Roja es un rival con una entidad enorme. Nos creará situaciones diferentes a las que hemos afrontado hasta ahora. Y Limones es un histórico, rival de entidad con gente joven con mucho talento físico, y dependerá mucho de como nos encontremos, sobre todo allí donde se muestran más competitivos".

Por último, tras su análisis, quiso dejar claro que "no se descartar ningún rival, los tres son de entidad y el primer partido creo que será muy importante para marcar esta ronda. El partido de Unicaja será clave"