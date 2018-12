Ponsarnau pone un 6,5 al Valencia Basket... por ahora

Jaume Ponsarnau, entrenador del Valencia Basket, compareció este viernes en rueda de prensa en la previa de la jornada 13 de la Liga Endesa que enfrentará a su equipo frente al Movistar Estudiantes en Madrid. Estas fueron las impresiones del preparador taronja ante los medios de comunicación de cara a este encuentro que se disputará el domingo, a partir de las 12:30 horas:

Valoración del encuentro

Jugamos contra un rival que su potencial más importante viene de las individualidades ofensivas, con jugadores con capacidad de inventarse puntos como Brizuela, Gentile... Es un equipo que ha sido inconsistente a nivel competitivo porque no ha encontrado una línea defensiva óptima pero en momentos lo han logrado y son un equipo muy incómodo. Tienen un juego interior dinámico y que crean complicaciones porque interpretan muy bien los medios espacios. Vamos a su pista, donde este año no han estado especialmente competitivos, pero ante un rival como nosotros sacarán seguramente el máximo. En nuestro plan de partido lo primero es respetarles

Complicaciones del Estudiantes

Su idea de juego es depender un poco de estas individualidades, estas son un poco sus virtudes. A esto tenemos que hacerle frente desde la responsabilidad individual y también colectiva. Estamos avanzando y creciendo, lo bueno es que todavía podemos crecer más. Estoy muy contento porque esta última semana podía haber afectado al nivel de trabajo, y lo ha hecho, pero el equipo ayer (jueves) ya volvió a entrenar a tope

Carta a Papa Noel

Le he pedido que podamos seguir trabajando bien. Viendo lo que nos ha costado conseguirlo esta temporada esto es lo que pediría. Porque trabajamos para ganar el siguiente partido y al final de temporada ser mejor equipo. Debemos trabajar lo mejor posible para seguir creciendo. También a nivel externo que en 2019 el baloncesto siga creciendo en València con este ambiente que nos está dando L'Alqueria del Basket

Porcentaje en qué se encuentra el equipo

Estamos en el bien hacia notable. Le daría un 6,5. No soy optimista ni pesimista, creo muchísimo en el talento que estamos gestionando, y que a partir de ahí nos dará mucha más calidad. Creo que tenemos un margen de crecimiento muy alto

Turrones en València

Sigo viviendo un sueño que para afrontarlo y sacar el máximo provecho de él hay que vivirlo con realismo. Soy muy consciente de mi trabajo y de sus consecuencias negativas, pero no olvidaré las positivas y por eso me decido a esto. Mientras haya baloncesto en mi vida seré feliz aunque los turrones me los tendré que comer cada vez mas light