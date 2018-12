Ponsarnau: "Tenemos que hacer una lectura positiva del partido"

Jaume Ponsarnau, entrenador de Valencia Basket, señaló tras el triunfo de su equipo en la pista del Movistar Estudiantes que "ha sido un partido en el que sabíamos que jugábamos contra un equipo con individualidades muy potentes, de mucha calidad y de mucho talento y donde la táctica se pone al servicio de encontrar a estos jugadores y que saquen ventajas. Y hemos estado relativamente bien o relativamente mal, jugadores que para subir nuestro nivel ofensivo son fundamentales han estado mal, porque salen de lesión o esta semana han tenido molestias y no han encontrado su ritmo de partido. Pero creo que tenemos que hacer una lectura positiva del partido para nosotros"

En este sentido, el preparador catalán destacó que "el inicio del tercer cuarto ha sido positivo, Matt Thomas estaba rompiendo el partido después de haber tenido problemas de faltas en la primera mitad y su lesión ha sido desafortunada, porque no hemos encontrado quien nos mantuviese en ese nivel de acierto. Puede que ofensivamente sí pero defensivamente no y eso lo ha aprovechado Darío Brizuela para hacernos daño hasta el punto que han cambiado el signo del partido".

El entrenador del Valencia Basket recalcó que "en ese punto hemos estado concentrados y hemos mantenido la calma, hemos redibujado el equipo con dos bases e intentar defender con los jugadores que hoy teníamos con mejor capacidad para defenderles. Nos ha ido bien, San Emeterio nos ha dado un aire ofensivo importante y Will Thomas la solidez que nos ha dado toda la temporada. Y con eso ha llegado la victoria".

Preguntado por el percance de Matt Thomas, el técnico taronja señalaba que "no sabemos nada de la lesión de Matt. Las sensaciones eran que no parece grave pero hemos preferido no arriesgar. El jugador estaba con mentalidad de arriesgar, pero con dudas que se veían en su cara y hemos preferido no arriesgar".