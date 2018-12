Histórico: El Valencia BC tumba al Barça y acaricia la Final Eight

L'Alqueria del Basket ha vivido este sábado una jornada histórica con la victoria del equipo júnior del Valencia Basket sobre el FC Barcelona Lassa por 76-81. Un triunfo que clasifica a los taronja para la gran final del Euroleague Basketball Adidas Next Generation Tournament de este domingo en La Fonteta y, por tanto, deja al equipo a un solo paso de la Final Eight que se disputará en Vitoria de forma paralela a la Final Four de la máxima competición absoluta del baloncesto europeo.



Una final que se disputará este domingo en La Fonteta a partir de las 18:30 contra el potente Virtus Bolonia y en la que la entrada será gratuita para todos los abonados del club. El partido entre los dos segundos de cada grupo se disputará a las 16:00 también en la Fonteta, mientras que los dos terceros se enfrentarán a las 12:00 y los dos cuartos, a las 10:00.



A la conclusión del partido, la euforia se apoderó de los jugadores taronja y de la afición que acudió a L'Alqueria, conscientes de estar a un solo paso de un hito histórico para el club y para su cantera.



La final de este domingo, al igual que los partidos del viernes y del sábado, se podrá seguir en directo a partir de las 18:30 a través de la web de Superdeporte, diario oficial del torneo, que emite también los partidos que se jugarán antes.