¡Bombazo! El Valencia Basket jugará la Final Eight en Vitoria

El Valencia Basket ha hecho historia. Por primera vez, su equipo junior peleará con los mejores de Europa por hacerse con el cetro continental. Y lo hará después de proclamarse campeón del Adidas Next Generation, que se ha disputado estos días en L'Alqueria del Basket y este domingo en La Fonteta. El conjunto que entrena Xavi Albert se ha impuesto por 82-71 en la final al Virtus Bolonia y con ello consigue un billete para la Final Eight, que se disputará simultáneamente con la Final Four de la Euroliga en Vitoria.

El encuentro comenzó con una clara premisa por parte del equipo que dirige Xavi Albert. Presión alta para evitar que el Virtus Bolonia se encontrase cómodo en el inicio de las jugadas y retrasar así la llegada del balón a Camara, el 'gigante' en la pintura de los italianos y su principal referente ofensivo. Bajo esta táctica, el Valencia Basket pareció sorprender a su rival, y los taronja cogieron una primera ventaja interesante en el marcador (7-2). Gracias a las buenas actuaciones de Marc García y Alonso Faure, la diferencia fue aumentando con el paso de los minutos hasta el 19-6 con el que se terminó el primer periodo. Todo iba muy de cara, pero el Virtus Bolonia no iba a rendirse tan fácilmente y los italianos iban a acercarse en el marcador gracias a Nicoli y sus diez puntos (29-23). Al descanso, tras otro parcial favorable a los de Xavi Albert, el Valencia Basket vencía por 37-29.

Tras el paso por vestuarios, el Virtus Bolonia vio como los taronja se iban de nuevo en el marcador por encima de los diez puntos, gracias a dos canastas de Marc García y otra de Alonso Faure, los dos jugadores más destacados en el Valencia Basket. El conjunto italiano aguantó esa diferencia y fue recortándola, pero el parcial inicial de 19-6 del primer cuarto iba a terminar siendo decisivo.

El partido estuvo mucho más igualado en los tres siguientes cuartos, pero esa diferencia inicial permitió al Valencia Basket jugar siempre con ventaja en el marcador, con el plus de seguridad y confianza que ello conlleva. En el tramo final de encuentro, cuando los italianos se volcaron para intentar remontar, la frialdad de Marc García, hermano del jugador del primer equipo Sergi García, y de nuevo la presión alta ordenada por Xavi Albert a los suyos, terminó de culminar la gesta para un Valencia Basket que hace historia.