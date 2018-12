A un paso de la Final Eight de Vitoria

A un paso de la Final Eight de Vitoria VB

L'Alqueria del Basket vivió ayer una jornada histórica con la victoria del equipo júnior del Valencia Basket sobre el FC Barcelona Lassa por 76-81. Un triunfo que clasifica a los taronja para la gran final del Euroleague Basketball Adidas Next Generation Tournament de esta tarde en La Fonteta y, por tanto, deja al equipo a un solo paso de la Final Eight que se disputará en Vitoria de forma paralela a la Final Four de la máxima competición absoluta del baloncesto europeo.

Una final que se disputará este domingo en La Fonteta a partir de las 18:30 contra el potente Virtus Bolonia y en la que la entrada será gratuita para todos los abonados del club, quienes podrán seguir antes los partidos entre los dos segundos de cada grupo a las 16:00, también en la Fonteta, mientras que los dos terceros se enfrentarán a las 12:00 y los dos cuartos, a las 10:00.

Los de Xavi Albert han completado una competición perfecta hasta el momento, sin conocer la derrota. La victoria del viernes del Porsche Ludwigsburg ante el FC Barcelona Lassa, y el triunfo de ayer de los alemanes ante USK Future Stars Prague, ponía el grupo patas arriba. Hasta el punto de que el Valencia Basket estaba obligado a ganar a los catalanes para estar en la final a pesar de sus dos victorias iniciales.

Y los taronja no se pusieron nerviosos. A pesar de que los azulgrana empezaran por delante, poco a poco, a base de un gran juego coral, los locales se repusieron para irse por delante al descanso.

En la segunda parte se mantuvo la igualdad. Parecía que Valencia Basket estiraba el marcador, con un más 12 efímero que volvería a recortar FC Barcelona Lassa. El encuentro estaba destinado a decidirse al final, y ahí, con todo apretado, dos triples casi consecutivos de Marc García le daban a los de casa un triunfo vital ante una grada volcada. La final de este domingo se podrá seguir en directo a partir de las 18:30 a través de la web de Superdeporte, diario oficial del torneo, que emite también los partidos que se jugarán antes.