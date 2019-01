Ponsarnau: "Hay que entrar en los partidos de la forma correcta"

Tras mostrar su solidaridad en nombre del Valencia Basket a las familias de los fallecidos en el incendio de Badalona y felicitar al Divina Seguros Joventut por su gran partido, Jaume Ponsarnau destacó en sala de prensa que "hemos perdido ante un rival que ha jugado con mucho acierto, criterio y mucha calidad de juego. Pensando en nosotros hemos empezado muy mal, hemos comenzado el partido completamente equivocados. Queríamos pero había musculaturas que no se movían de la forma que necesitaba el partido tanto a nivel de energía como de fuerza. Hemos fallado en situaciones fáciles en bandejas fáciles o fallando debajo del aro. Todo eso nos ha obligado a jugar contracorriente y con la iniciativa para ellos".



El técnico del Valencia Basket destacó que "en la segunda parte hemos despertado, hemos encontrado la forma de estar mejor en el partido desde la agresividad y la intensidad, hemos ido moviendo gente para mantener el nivel y eso nos ha dado una opción. Ellos han metido un par de canastas cerca del final de la posesión después de buenas defensas por nuestra parte que al final han acabado decidiendo. Esos dos triples librados que hemos fallado y que nos podían haber acercado o incluso darle la vuelta al partido no los hemos metido y el Joventut ha ganado un poco más holgado".

Respecto a si había pasado factura el desgaste acumulado por el equipo tras el duelo ante el Unicaja del pasado miércoles, el de Tàrrega quiso aclarar que "noqueremos, no sólo el entrenador y el cuerpo técnico, que esto sea una excusa. El otro día jugamos un partido al 100% y a cara de perro y eso nos ha podido condicionar hoy. Tampoco hay muchos partidos por la mañana, este es el segundo, y lo hemos pagado un poco. También el hecho de que son días que siempre quieres forzar un poco para estar con la familia y a lo mejor tienes más desgaste de lo normal, pero no queremos que sea una excusa".

Es por ello que, a su juicio, la causa de la derrota es que "en la primera parte nos hemos equivocado en la forma de jugar físicos, no hemos tenido criterio para leer como utilizarlo y colapsamos, llegábamos tarde al tiro. Incluso en la segunda parte nos ha costado porque ellos ya estaban con mucha confianza. Con el equipo ya he hablado internamente para identificar todo esto y que no nos vuelva a pasar".

Por último, y en cuanto a la reacción de la segunda parte indicó que "al final está el argumento del tono, tenemos fuerza para cambiar los partidos con intensidad, pero la lección es que hay que entrar en los partidos de la forma correcta".