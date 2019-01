Vídeo: Así prepara San Emeterio su vuelta a las pistas

Fernando San Emeterio ultima la recuperación de su lesión para regresar cuanto antes a las pistas. El alero cántabro del Valencia Basket ya ha comenzado a hacer algo de pista aunque, como explicó Jaume Ponsarnau, todavía le queda un tiempo antes de poder reincorporarse al equipo.

"No tiene el alta deportiva, está trabajando bajo la supervisión de los servicios médicos y haciendo algo de tiro para no perder puntería. Va asumiendo las cargas que puede ahora mismo pero esta semana no va a estar con el equipo. A ver si la semana que viene puede empezar a hacer ya alguna cosita", informó Jaume Ponsarnau sobre el estado del jugador.