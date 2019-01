Jaume Ponsarnau admite la posible salida de Sergi García

El entrenador del Valencia Basket , Jaume Ponsarnau, , se mostró satisfecho por la evolución reciente de Antoine Diot, dijo que espera que pueda aumentar sus minutos en la pista de cara a la Copa del Rey y admitió que la cesión de Sergi García es una opción que se plantea el club.

"Con Diot ahora hemos tenido una muy buena referencia en el partido del otro día en Limoges, en el que ha corroborado lo que estaba mostrando en los entrenamientos", explicó el técnico en una rueda de prensa.

"Ahora puede tener una aportación de equis minutos de mucha calidad y vamos a trabajar para ver si puede aumentar su tiempo en la pista. Ojalá en la Copa nos pueda ayudar con más minutos", añadió.

Respecto a la posible salida cedido de Sergi García apuntó que es algo que todos tienen en la cabeza, pero que ahora lo importante es pensar en el partido contra el Gran Canaria.

El técnico explicó que tras la fractura de muñeca que sufrió en diciembre, el jugador ya está "en la dinámica normal con el equipo" pero aunque ha dicho que estaría disponible para ese choque dejó claro que no entra en la convocatoria por decisión técnica.

"Ahora el equipo está en un momento de estar un poco cerrado. Está disponible pero tiene un rol más secundario", concluyó.



Opciones de billete para la Copa del Rey

Por otra parte, Ponsarnau admitió que las matemáticas y el calendario les dan cierta confianza en poder estar en la Copa del Rey, pero admitió que esa situación puede llegar a confundirles y pidió a su equipo afrontar al máximo el encuentro del domingo ante el Herbalife Gran Canaria.



"Las matemáticas dan cierto margen pero yo tuve un descenso porque el Manresa ganó en la pista del Real Madrid, por lo que no vamos a dar los cálculos por hechos", dijo.



"Tenemos que hacer lo que nos toca y dar nuestro cien por cien porque todas esas estadísticas te llenan de niebla y te pueden confundir", explicó en una rueda de prensa.



Respecto al conjunto canario dijo que "es un rival con un potencial enorme que, debido a su participación en la Euroliga, tiene dificultades para mantener el nivel de energía en todas las competiciones y durante todos los partidos".



"Su potencial se basa en el físico, en la capacidad de creación, en el tiro de jugadores como Erickson, en el 'pick and roll' de sus 'cinco' y en la polivalencia de sus 'cuatro', como Eulis Baéz", añadió el técnico, quien dijo que se preparan "para jugar contra el mejor Gran Canaria posible".



El entrenador admitió que "uno de los dolores de cabeza" que tienen actualmente y un "reto" para su cuerpo técnico es el de la incorporación de los jugadores que salen de lesiones o que no están en un buen momento a la rotación.



"Queremos conseguirlo. Vamos a tomar ciertos riesgos hasta el punto que creamos que podemos hacerlo. Vamos a buscar un equilibrio que permita entrar jugadores sin que el equipo pierda la capacidad competitiva", explicó.