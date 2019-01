Valencia Basket - Herbalife Gran Canaria: partido con cuentas pendientes

El Valencia Basket tiene hoy la primera oportunidad de obtener el billete para la Copa del Rey que se celebrará dentro de un mes en Madrid. Para conseguirlo, y a falta de una jornada más para que concluya la primera vuelta, la única combinación que le daría el pase de manera matemática sería ganar esta tarde al Herbalife Gran Canaria, y que el Baxi Manresa pierda en la pista del Delteco GBC y el Tecnyconta Zaragoza en la cancha del Real Madrid. Una carambola que no se ha dado esta mañana.

El Valencia Basket ya sabe que este objetivo no es factible esta misma jornada, pues el Manresa ha ganado en tierras vascas, aunque el Zaragoza sí ha caído en la cancha del Real Madrid. Algo que, por otra parte, no restará ni un ápice de motivación a los taronja pues, de no ser así, dejarían la clasificación prácticamente sellada en un duelo en el que, además, hay cuentas pendientes. No en vano, el Herbalife Gran Canaria es el equipo que dejó a los valencianos sin Euroliga tras superarles en los cuartos de final de los playoffs.

El conjunto por entonces dirigido por Luis Casimiro se impuso, contra pronóstico, en el segundo y tercer partido de la eliminatoria logrando el pase a semifinales, lo que le garantizó a clasificación para la Euroliga por vez primera en su historia. Un golpe muy duro que sacudió por entero los cimientos del Valencia Basket, que en ese tercer encuentro disputado en La Fonteta iba ganando por cinco puntos a falta de 13 segundos para el final. Circunstancia que aumentó aún más el calibre del drama y la sensación de frustración. En ese sentido, siempre es un buen momento para empezar a devolver el golpe, pero más aún cuando eso acerca el billete para el torneo del KO.

Uno de los factores a aprovechar en el encuentro será el desgaste extra que acumula el cuadro isleño. No olvidemos que el equipo dirigido por Víctor García llega a València tras haber disputado doble jornada de Euroliga –ante el Real Madrid el martes y el Baskonia el viernes–, con derrota en ambos casos. Los locales, por su parte, vencieron el miércoles a domicilio al Limoges en la Eurocup en un desplazamiento que, en esta ocasión, se realizó en vuelo chárter y permitió maximizar el descanso de la plantilla.

Por tanto, un encuentro físico y con una alta dosis de intensidad beneficiaría a un Valencia Basket que deberá estar también muy atento a su aro para no conceder segundas opciones al mejor equipo del torneo en el rebote ofensivo –13 por partido–. García tendrá a su disposición a todos los jugadores con los que contó el viernes en el Buesa Arena, incluido el escolta DJ Strawberry que arrastraba molestias en la rodilla. No así con Clevin Hannah, Luke Nelson y Nikola Radicevic, que continúan de baja por lesión.



Descarte previsible

Jaume Ponsarnau, por su parte, ha recuperado ya a Sergi García aunque, salvo contratiempo en la plantilla, el base mallorquín será el hombre que se quede fuera del roster al disponer de 13 jugadores.