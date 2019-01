Los rivales a los que querría evitar Ponsarnau en la Copa del Rey

Jaume Ponsarnau valoró este viernes en rueda de prensa el partido que deberán afrontar el Valencia Basket el domingo contra el Cafés Candelas Breogán, en el que está en juego el primer objetivo de la temporada, la clasificación para la Copa del Rey.



Análisis del rival

Ha sido una sorpresa para nosotros descubrir en la preparación del partido los detalles de la filosofía de juego del rival. Hacen un juego diferente, requiere de mucha preparación, tienen una táctica nueva en la Liga, aportan nuevos conceptos y lo hacen muy bien, sobre todo en su casa, donde llegan a su máximo esplendor. Tienen también mucha táctica defensiva.

Nos tenemos que preparar porque nos van a exigir muchísimo, han ganado en su casa cinco de sus últimos partidos y nos van a requerir mucha atención. Debemos estar preparados para todo, para jugar contra cualquier defensa y vigilar mucho situaciones especiales de juego que tienen muy trabajadas.



Opciones de clasificación para la Copa

Tenemos un objetivo por cumplir que es clasificarnos para la Copa del Rey y para eso debemos hacer las cosas bien independientemente de los últimos resultados, aunque es verdad que también hay alguna opción de ser cabeza de serie. También es un partido que puede ayudar para clasificarnos para el playoff, no solo para la Copa, es un partido muy importante. Nos cuesta jugar para sacar diferencias, respetamos mucho al rival y es difícil ganar cualquier partido.



Lesión de San Emeterio

Fernando va bien, en los plazos marcados, tiene una lesión muscular y aún no ha podido estar con nosotros, pero esperamos que pueda hacerlo a final d ella próxima semana, que entre ya en el equipo. De todas formas, aún no tengo decidido el 'roster' porque hay algún jugador con alguna pequeña molestias antes del último entrenamiento.



Valoración de la primera vuelta de la Liga Endesa

Empezamos la Liga de forma regular y esa dinámica nos condicionó al principio, cuando jugamos contra los equipos más fuertes de la Liga. Pero hemos ido mejorando y mostrando una trayectoria ascendente a pesar de algún grave error. Si jugamos con energía tenemos más posibilidades de ser competitivos, hay que trabajar duro para conseguir esa mejora.



Situación de Sergi García

Con Sergi he hablado y la realidad es que no solo es un jugador de baloncesto, sino que tiene una profesión, tiene contrato con nosotros. La realidad no es la más óptima para él, pero tiene un trabajo y un contrato y hay que respetarlo porque además el club cree en él. Aunque el entrenador a corto plazo no cuenta con él, sé que tiene un potencial impresionante y esperamos que crezca, que mejore. El plan a corto plazo es que todos ayuden lo máximo posible y que nos pueda ayudar ahora y en un futuro. El reto está ahí y debe pensar solo en entrenar para hacerlo lo mejor posible y ayudar al equipo en lo que necesite.

Nos gustaría evitar al Barça, al Real Madrid y al Baskonia, pero hay que asumir la realidad si no somos cabezas de serie. De todas formas, son eliminatorias a un partido y de una semana a otra pueden cambiar los puntos fuertes de uno y otro equipo. Incluso a veces, llegar en una posición óptima puede ser contraproducente.