Ponsarnau: "Matt Thomas ha sido decisivo con sus triples"

Tras vencer en la pista del Cafés Candelas Breogán, el entrenador Jaume Ponsarnau señaló que "estoy satisfecho de cómo hemos afrontado el partido pese a las complicaciones, respetando muchísimo al Breogán, que me temo que vamos a ser uno de los pocos equipos que ganemos aquí. Y en este sentido valoramos la victoria como algo muy positivo, les respetamos porque son un equipo que complica muchísimo tu juego y hace que no puedas jugar a lo que quieres y cómo quieres".

"Hemos encontrado la forma de entrar en el partido, nuestro mérito ha sido llegar al descanso con solo 30 puntos recibidos. En ataque a momentos hemos tenido problemas, ellos han utilizado menos las otras defensas, y en este sentido lo que nos faltaba era encontrar jugadores inspirados. Hemos encontrado a Matt Thomas, que en la primera parte ha estado mal y en ese momento ha sido decisivo con sus triples aprovechando una situación táctica que les ha generado problemas. Y a partir de ahí hemos tenido la iniciativa en el marcador. Luego ellos han usado esas defensas alternativas y nos ha costado atacar bien, nos ha costado jugar a lo que queremos, pero al final hemos tenido la solidez y la consistencia para acabar ganando el partido", explicó el entrenador del Valencia Basket.

El de Tàrrega recapitulaba los problemas con los que partía el equipo taronja, además de la baja ya conocida de Fernando San Emeterio: "Mike Tobey tuvo ayer un virus intestinal y no sabíamos si podríamos contar con él y por eso hemos salido con Will Thomas de cinco con la idea de alargar el equipo y no cargar demasiado de minutos a Dubljevic y con la duda de lo que nos pudiera aportar Mike. Del partido del otro día Guillem Vives salió con una contusión en un dedo de la mano izquierda, lo tiene hinchado y hemos aguantado hasta el final por si encontraba sensaciones con el balón, pero no podía. Y ya sabéis el tema del virus gripal que tiene Rafa Martínez".