Josep Puerto podría regresar a València

Aunque la cesión al Liberbank Oviedo Baloncesto estaba acordada hasta final de temporada, lo cierto es que Josep Puerto podría regresar a la disciplina del Valencia Basket en cuestión de unos pocos días. Y todo por culpa de una lesión de espalda que apenas le ha permitido competir en lo que llevamos de temporada.

Tanto es así que de las 19 jornadas disputadas en la LEB Oro, el alero valenciano apenas ha podido participar en seis encuentros. Y en varios de ellos lo hizo con molestias, lo que también ha repercutido en su rendimiento con números por debajo de lo esperado –apenas 3,8 puntos, 2,8 rebotes y 0,6 de valoración en 16 minutos de media por encuentro–. «Para nosotros es frustrante porque peleamos mucho por él este verano para que estuviera en el equipo», explicó a SUPER Héctor Galán, director general del cuadro ovetense. «Las primeras semanas fue todo bien, pero enseguida llegaron los problemas de espalda», se lamentó. Igual que el técnico Javi Rodríguez, para el que Puerto iba a ser una pieza importante pero con el que apenas ha podido contar.

En este momento el panorama, desde luego, no pinta nada bien para el de Almussafes, que en el mes de noviembre ya estuvo tratándose en València durante varias semanas. Regresó a Oviedo teóricamente recuperado a principios de diciembre, pero apenas un mes después volvió a recaer. «Desde entonces no hemos vuelto a tener al jugador que teníamos. No es una lesión grave pero requiere de una recuperación lenta, sin prisa, y aquí va a ser complicado de sostener», aseguró Galán.

Y es que mientras para el Valencia Basket Josep Puerto es un proyecto de futuro, en el Liberbank Oviedo es un jugador al que necesitan sacar rendimiento ya. Sobre todo porque tampoco pueden contar con Matti Nuutinen, lesionado con Finlandia en la última ventana FIBA a finales de noviembre.Una situación que ha llevado al club a fichar esta misma semana al alero estadounidense Steven Spieth, y a seguir buscando en el mercado otro 'tres' para apuntalar esa posición.

Por tanto, y a falta de que ambos clubes lleguen a un acuerdo definitivo, todo apunta a que Puerto volverá a València para recuperarse y, si todo va bien con su espalda, concluir la temporada con el equipo EBA y entrenando con el ACB. «No hemos podido disfrutar de Puerto como queríamos. Ahora hay que buscar la solución menos mala para todos», confirmó Galán.