Ponsarnau: "Ganamos pero tenemos que estar cabreados"

Con más sufrimiento del esperado pero la victoria llegó ante el San Pablo Burgos. Eso sí, el resultado no debe ocultar los errores competidos y así lo entendió el propioentrenador del Valencia Basket, Jaume Ponsarnau. «No hemos estado bien, cuando las cosas han ido de cara íbamos bien, con polivalencia, equilibrio, pero cuando las cosas iban mal no hemos estado bien, sobre todo en defensa. Han hecho un partidazo a partir del juego sin balón, han tenido corazón y han sacado 8 o 10 puntos así, durante el partido han encontrado confianza en muchos jugadores. Y nosotros hemos ido a remolque, pero el mérito es ganar, y más a un equipo con esos porcentajes tan buenos de acierto".

A ello añadió que "esta Liga es así de dura y de fuerte, han hecho una cosas muy bien, han jugado pívots que no son pívots y nos han puesto en dificultades. Es un rival muy táctico ante el que hemos tenido poco tiempo de preparar el partido».

A pesar de elo, el técnico taronja añadió que «tengo una filosofía y es que las victorias se celebran, pero nuestro trabajo no se acaba hoy (por este sábado), queremos ser un equipo mejor y tenemos que estar cabreados con nuestro trabajo, que no ha sido lo suficientemente bueno, aunque ellos han hecho un gran trabajo. En general nos ha faltado clarividencia en defensa para llegar antes que el rival y en ataque también hemos jugado a cosas que no he entendido mucho. Deberíamos haber sido superiorores ofensivamente».